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Землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших с эпицентром на суше - РИА Новости, 13.02.2023
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Землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших с эпицентром на суше
Землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших с эпицентром на суше - РИА Новости, 13.02.2023
Землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших с эпицентром на суше
Землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших подземных толчков с эпицентром на суше, когда-либо зарегистрированных в мире, заявил Эдвин Ниссен, профессор... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T08:37
2023-02-13T08:37
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших подземных толчков с эпицентром на суше, когда-либо зарегистрированных в мире, заявил Эдвин Ниссен, профессор сейсмологии Викторианского университета в канадской провинции Британская Колумбия. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысяч, раненых - более 80 тысяч. По словам Ниссена, землетрясения в Турции входят "в пятерку или десятку сильнейших когда-либо зарегистрированных континентальных землетрясений". "Что делает их таким разрушительным, так это сочетание масштабов и местоположения в густонаселенной части Турции", - приводит слова профессора агентство Anadolu. Он отметил, что наиболее сильные землетрясения обычно происходят в океанах. Ниссен напомнил, что стихийное бедствие стало самым смертоносным в истории Турции, после землетрясения в провинции Эрзинджан на востоке страны в 1939 году, в результате которого погибли более 30 000 человек. Ученый добавил, что время землетрясения было "особенно неблагоприятным", поскольку оно произошло посреди ночи и в условиях суровой зимы. "Это еще один фактор, обуславливающий такое большое число погибших и раненых", - сказал ученый.
https://ria.ru/20230213/turtsiya-1851595082.html
https://ria.ru/20230212/mechet-1851546555.html
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60
в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
08:37 13.02.2023
 
Землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших с эпицентром на суше

Сейсмолог Ниссен: землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших с эпицентром на суше

© AP Photo / IHAПоследствия землетрясения в Хатае
Последствия землетрясения в Хатае - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / IHA
Последствия землетрясения в Хатае
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших подземных толчков с эпицентром на суше, когда-либо зарегистрированных в мире, заявил Эдвин Ниссен, профессор сейсмологии Викторианского университета в канадской провинции Британская Колумбия.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысяч, раненых - более 80 тысяч.
По словам Ниссена, землетрясения в Турции входят "в пятерку или десятку сильнейших когда-либо зарегистрированных континентальных землетрясений".
"Что делает их таким разрушительным, так это сочетание масштабов и местоположения в густонаселенной части Турции", - приводит слова профессора агентство Anadolu.
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Он отметил, что наиболее сильные землетрясения обычно происходят в океанах.
Ниссен напомнил, что стихийное бедствие стало самым смертоносным в истории Турции, после землетрясения в провинции Эрзинджан на востоке страны в 1939 году, в результате которого погибли более 30 000 человек.
Ученый добавил, что время землетрясения было "особенно неблагоприятным", поскольку оно произошло посреди ночи и в условиях суровой зимы. "Это еще один фактор, обуславливающий такое большое число погибших и раненых", - сказал ученый.
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