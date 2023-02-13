https://ria.ru/20230213/zemletryaseniya-1851602230.html

Землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших с эпицентром на суше

Землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших с эпицентром на суше - РИА Новости, 13.02.2023

Землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших с эпицентром на суше

Землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших подземных толчков с эпицентром на суше, когда-либо зарегистрированных в мире, заявил Эдвин Ниссен, профессор... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:37

2023-02-13T08:37

2023-02-13T08:37

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших подземных толчков с эпицентром на суше, когда-либо зарегистрированных в мире, заявил Эдвин Ниссен, профессор сейсмологии Викторианского университета в канадской провинции Британская Колумбия. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысяч, раненых - более 80 тысяч. По словам Ниссена, землетрясения в Турции входят "в пятерку или десятку сильнейших когда-либо зарегистрированных континентальных землетрясений". "Что делает их таким разрушительным, так это сочетание масштабов и местоположения в густонаселенной части Турции", - приводит слова профессора агентство Anadolu. Он отметил, что наиболее сильные землетрясения обычно происходят в океанах. Ниссен напомнил, что стихийное бедствие стало самым смертоносным в истории Турции, после землетрясения в провинции Эрзинджан на востоке страны в 1939 году, в результате которого погибли более 30 000 человек. Ученый добавил, что время землетрясения было "особенно неблагоприятным", поскольку оно произошло посреди ночи и в условиях суровой зимы. "Это еще один фактор, обуславливающий такое большое число погибших и раненых", - сказал ученый.

https://ria.ru/20230213/turtsiya-1851595082.html

https://ria.ru/20230212/mechet-1851546555.html

турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии