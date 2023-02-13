https://ria.ru/20230213/zemletryasenie-1851776102.html
В Румынии произошло землетрясение
В Румынии произошло землетрясение - РИА Новости, 13.02.2023
В Румынии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юго-западе Румынии, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:27
2023-02-13T18:27
2023-02-13T23:30
в мире
румыния
молдавия
землетрясение
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КИШИНЕВ, 13 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юго-западе Румынии, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли. "В 16:58:06 (17:58 мск) произошло сильное землетрясение в Олтении, уезд Горж, магнитудой 5,2, на глубине 15 километров", — сообщается на сайте института. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Землетрясение ощутили не только в столице Румынии в 207 километрах от эпицентра, но и в соседней Молдавии.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, молдавия, землетрясение
В мире, Румыния, Молдавия, Землетрясение
18:27 13.02.2023 (обновлено: 23:30 13.02.2023)
В Румынии произошло землетрясение
На юго-западе Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2