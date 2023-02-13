https://ria.ru/20230213/zemletryasenie-1851776102.html

В Румынии произошло землетрясение

В Румынии произошло землетрясение - РИА Новости, 13.02.2023

В Румынии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юго-западе Румынии, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T18:27

2023-02-13T18:27

2023-02-13T23:30

в мире

румыния

молдавия

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

КИШИНЕВ, 13 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юго-западе Румынии, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли. "В 16:58:06 (17:58 мск) произошло сильное землетрясение в Олтении, уезд Горж, магнитудой 5,2, на глубине 15 километров", — сообщается на сайте института. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Землетрясение ощутили не только в столице Румынии в 207 километрах от эпицентра, но и в соседней Молдавии.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

румыния

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния, молдавия, землетрясение