https://ria.ru/20230213/zemletryasenie-1851655425.html

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 31 643

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 31 643 - РИА Новости, 13.02.2023

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 31 643

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 643, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:11

2023-02-13T12:11

2023-02-13T12:18

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 643, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD)."Число погибших в результате землетрясений возросло до 31 643 человек. Из региона в другие провинции было эвакуировано 158 тысяч 165 пострадавших", - сообщило управление.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

https://ria.ru/20230213/zemletryaseniya-1851602230.html

турция

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии