https://ria.ru/20230213/zemletryasenie-1851655425.html
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 31 643
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 31 643 - РИА Новости, 13.02.2023
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 31 643
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 643, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:11
2023-02-13T12:11
2023-02-13T12:18
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 643, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD)."Число погибших в результате землетрясений возросло до 31 643 человек. Из региона в другие провинции было эвакуировано 158 тысяч 165 пострадавших", - сообщило управление.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
https://ria.ru/20230213/zemletryaseniya-1851602230.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
12:11 13.02.2023 (обновлено: 12:18 13.02.2023)
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 31 643
Власти Турции сообщили о 31 643 погибших при землетрясениях