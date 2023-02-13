Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 31 643 - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/zemletryasenie-1851655425.html
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 31 643
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 31 643 - РИА Новости, 13.02.2023
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 31 643
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 643, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:11
2023-02-13T12:18
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851396742_0:183:1280:903_1920x0_80_0_0_a119c2c75d4372622161b83c5e28f5c3.jpg
АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 643, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD)."Число погибших в результате землетрясений возросло до 31 643 человек. Из региона в другие провинции было эвакуировано 158 тысяч 165 пострадавших", - сообщило управление.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
https://ria.ru/20230213/zemletryaseniya-1851602230.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851396742_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e4b1a3ce1ff286da687b229a4c17f700.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
12:11 13.02.2023 (обновлено: 12:18 13.02.2023)
 
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 31 643

Власти Турции сообщили о 31 643 погибших при землетрясениях

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате землетрясения в турецком городе Антакья
Жилой дом, разрушенный в результате землетрясения в турецком городе Антакья - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Жилой дом, разрушенный в результате землетрясения в турецком городе Антакья
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 643, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"Число погибших в результате землетрясений возросло до 31 643 человек. Из региона в другие провинции было эвакуировано 158 тысяч 165 пострадавших", - сообщило управление.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Последствия землетрясения в Хатае - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
08:37
Землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших с эпицентром на суше
 
В миреТурцияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала