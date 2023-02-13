https://ria.ru/20230213/zemletryasenie-1851619433.html
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 13.02.2023
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана, около Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:12
2023-02-13T10:12
2023-02-13T11:37
тихий океан
курильские острова
итуруп
российская академия наук
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845735534_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_02df7553ced324adcb57c10cf66c1961.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана, около Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. Толчки были зафиксированы в понедельник, в 16:56 (8:56 мск).По словам собеседницы агентства, подземные толчки не ощущались на острове Итуруп.Предыдущее землетрясение вблизи Курильских островов зафиксировали 3 января. Тогда магнитуда составляла 5,6. Очаг землетрясения находился на глубине 71 километр.
https://ria.ru/20230212/zemletryasenie-1851506912.html
тихий океан
курильские острова
итуруп
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845735534_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_78d4b62fa13a03c9280bfd6d92e83ff6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихий океан, курильские острова, итуруп, российская академия наук, происшествия
Тихий океан, Курильские острова, Итуруп, Российская академия наук, Происшествия
10:12 13.02.2023 (обновлено: 11:37 13.02.2023)
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана, вблизи Курил
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана, около Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН.
"Эпицентр располагался в 59 километрах южнее необитаемого курильского острова Симушир. Очаг землетрясения находился на глубине 101 километр", — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
Толчки были зафиксированы в понедельник, в 16:56 (8:56 мск).
По словам собеседницы агентства, подземные толчки не ощущались на острове Итуруп.
Предыдущее землетрясение вблизи Курильских островов зафиксировали 3 января. Тогда магнитуда составляла 5,6. Очаг землетрясения находился на глубине 71 километр.