https://ria.ru/20230213/zemletryasenie-1851619433.html

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 13.02.2023

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана, около Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T10:12

2023-02-13T10:12

2023-02-13T11:37

тихий океан

курильские острова

итуруп

российская академия наук

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана, около Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. Толчки были зафиксированы в понедельник, в 16:56 (8:56 мск).По словам собеседницы агентства, подземные толчки не ощущались на острове Итуруп.Предыдущее землетрясение вблизи Курильских островов зафиксировали 3 января. Тогда магнитуда составляла 5,6. Очаг землетрясения находился на глубине 71 километр.

https://ria.ru/20230212/zemletryasenie-1851506912.html

тихий океан

курильские острова

итуруп

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тихий океан, курильские острова, итуруп, российская академия наук, происшествия