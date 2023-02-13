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У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 13.02.2023
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У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 13.02.2023
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана, около Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:12
2023-02-13T11:37
тихий океан
курильские острова
итуруп
российская академия наук
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана, около Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. Толчки были зафиксированы в понедельник, в 16:56 (8:56 мск).По словам собеседницы агентства, подземные толчки не ощущались на острове Итуруп.Предыдущее землетрясение вблизи Курильских островов зафиксировали 3 января. Тогда магнитуда составляла 5,6. Очаг землетрясения находился на глубине 71 километр.
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тихий океан
курильские острова
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тихий океан, курильские острова, итуруп, российская академия наук, происшествия
Тихий океан, Курильские острова, Итуруп, Российская академия наук, Происшествия
10:12 13.02.2023 (обновлено: 11:37 13.02.2023)
 
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана, вблизи Курил

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в медиабанкОстров Шикотан
Остров Шикотан - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана, около Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр располагался в 59 километрах южнее необитаемого курильского острова Симушир. Очаг землетрясения находился на глубине 101 километр", — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Толчки были зафиксированы в понедельник, в 16:56 (8:56 мск).
По словам собеседницы агентства, подземные толчки не ощущались на острове Итуруп.
Предыдущее землетрясение вблизи Курильских островов зафиксировали 3 января. Тогда магнитуда составляла 5,6. Очаг землетрясения находился на глубине 71 километр.
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