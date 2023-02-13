https://ria.ru/20230213/zelenskiy-1851664377.html

Кадыров считает, что Зеленский должен закончить жизнь как Гитлер

Кадыров считает, что Зеленский должен закончить жизнь как Гитлер - РИА Новости, 13.02.2023

Кадыров считает, что Зеленский должен закончить жизнь как Гитлер

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Владимир Зеленский в итоге должен закончить свою жизнь так же, как Адольф Гитлер. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:27

2023-02-13T12:27

2023-02-13T12:33

специальная военная операция на украине

безопасность

рамзан кадыров

россия

чеченская республика (чечня)

владимир зеленский

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Владимир Зеленский в итоге должен закончить свою жизнь так же, как Адольф Гитлер. "Нету такого приказа, нету такого приказа, чтобы убить Зеленского. Я этот вопрос не раз поднимал в разных кругах, и со мной даже никто про это не говорил. Я за то, чтобы они поняли, и, так скажем, сами, как Гитлер в свое время сделал шаг", - сказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". "И это будет для него, для нашей истории самый лучший ход", - добавил он. Адольф Гитлер и сочетавшаяся с ним накануне браком Ева Браун, согласно показаниям очевидцев, покончили жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года, а 1 мая за ними последовали Йозеф и Магда Геббельс, предварительно убившие шестерых своих детей, трупы которых советские солдаты обнаружили в бункере.

https://ria.ru/20221229/zelenskiy-1842334075.html

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Кирилл Волков

безопасность, рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня), владимир зеленский, украина, ситуация в днр и лнр