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Кадыров заявил, что готов к переговорам с Зеленским один на один - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/zelenskiy-1851659620.html
Кадыров заявил, что готов к переговорам с Зеленским один на один
Кадыров заявил, что готов к переговорам с Зеленским один на один - РИА Новости, 13.02.2023
Кадыров заявил, что готов к переговорам с Зеленским один на один
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов вести переговоры с Владимиром Зеленским один на один, и заставил бы его сделать то, что нужно. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:19
2023-02-13T12:21
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
владимир зеленский
политика
россия
чеченская республика (чечня)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов вести переговоры с Владимиром Зеленским один на один, и заставил бы его сделать то, что нужно."Если мы сядем за стол переговоров с Зеленским, да, я считаю, что это неправильно", - сказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, возможны ли сейчас переговоры с Украиной."Я считаю, что Зеленский – террорист, деревенский сатанист, фашист он. И с ним вести переговоры, я считаю, неправильно. Вот если меня отправят к нему один на один, то можно было вести переговоры. Но я быстро переубедил бы его. Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы. А так сделать из него героя там, вести с ним переговоры, я считаю, неправильно", - добавил он.Кадыров уточнил, что ничего бы не сказал Зеленскому. "Я ничего не сказал бы, и заставил бы сделать то, что нужно. Я психолог. Я понимаю очень хорошо людей, я могу управлять", - добавил он. Глава Чечни добавил, что "поставил бы его на свое место".
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рамзан кадыров, владимир зеленский, политика, россия, чеченская республика (чечня), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Владимир Зеленский, Политика, Россия, Чеченская республика (Чечня), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:19 13.02.2023 (обновлено: 12:21 13.02.2023)
 
Кадыров заявил, что готов к переговорам с Зеленским один на один

Кадыров заявил, что заставил бы Зеленского сделать все в случае переговоров один на один

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов вести переговоры с Владимиром Зеленским один на один, и заставил бы его сделать то, что нужно.
"Если мы сядем за стол переговоров с Зеленским, да, я считаю, что это неправильно", - сказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, возможны ли сейчас переговоры с Украиной.
"Я считаю, что Зеленский – террорист, деревенский сатанист, фашист он. И с ним вести переговоры, я считаю, неправильно. Вот если меня отправят к нему один на один, то можно было вести переговоры. Но я быстро переубедил бы его. Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы. А так сделать из него героя там, вести с ним переговоры, я считаю, неправильно", - добавил он.
Кадыров уточнил, что ничего бы не сказал Зеленскому. "Я ничего не сказал бы, и заставил бы сделать то, что нужно. Я психолог. Я понимаю очень хорошо людей, я могу управлять", - добавил он. Глава Чечни добавил, что "поставил бы его на свое место".
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровВладимир ЗеленскийПолитикаРоссияЧеченская республика (Чечня)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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