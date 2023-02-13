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Кадыров заявил, что готов к переговорам с Зеленским один на один

Кадыров заявил, что готов к переговорам с Зеленским один на один - РИА Новости, 13.02.2023

Кадыров заявил, что готов к переговорам с Зеленским один на один

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов вести переговоры с Владимиром Зеленским один на один, и заставил бы его сделать то, что нужно. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:19

2023-02-13T12:19

2023-02-13T12:21

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

владимир зеленский

политика

россия

чеченская республика (чечня)

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов вести переговоры с Владимиром Зеленским один на один, и заставил бы его сделать то, что нужно."Если мы сядем за стол переговоров с Зеленским, да, я считаю, что это неправильно", - сказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, возможны ли сейчас переговоры с Украиной."Я считаю, что Зеленский – террорист, деревенский сатанист, фашист он. И с ним вести переговоры, я считаю, неправильно. Вот если меня отправят к нему один на один, то можно было вести переговоры. Но я быстро переубедил бы его. Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы. А так сделать из него героя там, вести с ним переговоры, я считаю, неправильно", - добавил он.Кадыров уточнил, что ничего бы не сказал Зеленскому. "Я ничего не сказал бы, и заставил бы сделать то, что нужно. Я психолог. Я понимаю очень хорошо людей, я могу управлять", - добавил он. Глава Чечни добавил, что "поставил бы его на свое место".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

рамзан кадыров, владимир зеленский, политика, россия, чеченская республика (чечня), украина, ситуация в днр и лнр