https://ria.ru/20230213/zelenskiy-1851593657.html

Британцы призвали "сдать" Зеленского

Британцы призвали "сдать" Зеленского - РИА Новости, 13.02.2023

Британцы призвали "сдать" Зеленского

Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на статью о жестком российском послании Европе. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T06:13

2023-02-13T06:13

2023-02-13T11:40

в мире

украина

россия

нато

вооруженные силы украины

европа

великобритания

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на статью о жестком российском послании Европе. Накануне СМИ опубликовало материал, в котором говорилось, что 10 февраля Москва нанесла ракетные удары по объектам энергетики и инфраструктуры Украины. Таким образом, как посчитали журналисты, Россия сделала предупреждение Западу на фоне обсуждения вопроса о поставках истребителей для ВСУ.Удары, как утверждали журналисты, оказали разрушительный эффект на военную инфраструктуру страны."Больше никаких поставок оружия. Закончить войну", — призвал пользователь с ником Deltaforce2014."Истребителей (западных. — Прим. ред.) на Украине не будет. Зеленский и его команда должны это понимать. Либо стол переговоров, либо капитуляция", — отметил Mpenda Haki."Мы не хотим третьей мировой войны", — подчеркнул mediumjon."Просто сдайте Зеленского, поражение (Украины. — Прим. ред.) неизбежно", —резюмировал Prosperity4L.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие в Киев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины вооружением со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20230213/zelenskiy-1851589678.html

https://ria.ru/20230211/ukraina-1851418376.html

украина

россия

европа

великобритания

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в мире, украина, россия, нато, вооруженные силы украины, европа, великобритания