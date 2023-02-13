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В США рассказали о страхе и отчаянии Зеленского - РИА Новости, 13.02.2023
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В США рассказали о страхе и отчаянии Зеленского
В США рассказали о страхе и отчаянии Зеленского - РИА Новости, 13.02.2023
В США рассказали о страхе и отчаянии Зеленского
Европейское турне Владимира Зеленского продемонстрировало его отчаяние, пишет обозреватель Брендан Коул в статье для американского издания Newsweek. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T04:01
2023-02-13T14:48
в мире
украина
россия
владимир зеленский
эммануэль макрон
олаф шольц
евросоюз
нато
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Европейское турне Владимира Зеленского продемонстрировало его отчаяние, пишет обозреватель Брендан Коул в статье для американского издания Newsweek.На прошлой неделе Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.В частности, в минувшую среду во время выступления в британском парламенте он лично попросил у Лондона боевые самолеты. Затем он вылетел в Париж, где встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, специально прибывшим из Германии. После парижской встречи Зеленский — вместе с Макроном — направился в Брюссель, чтобы выступить в Европарламенте и на саммите ЕС, где поблагодарил лидеров блока и вновь призвал передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители.Такими действиями, уверен автор публикации, Зеленский продемонстрировал страх официального Киева."Зеленский впадает в отчаяние", — написал Коул.При этом агентство Блумберг со ссылкой на чиновника ЕС сообщило, что ни один из европейских лидеров пока не заявил о намерении передать Украине самолеты.Лишь глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что вопрос дальнобойного оружия и самолетов "может быть решен".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон, олаф шольц, евросоюз, нато, европарламент, великобритания, германия, франция, сша, истребители
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Евросоюз, НАТО, Европарламент, Великобритания, Германия, Франция, США, Истребители
04:01 13.02.2023 (обновлено: 14:48 13.02.2023)
 
В США рассказали о страхе и отчаянии Зеленского

Newsweek: европейское турне Зеленского продемонстрировало его отчаяние

© AP Photo / Peter NichollsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Peter Nicholls
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Европейское турне Владимира Зеленского продемонстрировало его отчаяние, пишет обозреватель Брендан Коул в статье для американского издания Newsweek.
На прошлой неделе Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.
В частности, в минувшую среду во время выступления в британском парламенте он лично попросил у Лондона боевые самолеты. Затем он вылетел в Париж, где встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, специально прибывшим из Германии. После парижской встречи Зеленский — вместе с Макроном — направился в Брюссель, чтобы выступить в Европарламенте и на саммите ЕС, где поблагодарил лидеров блока и вновь призвал передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители.
Такими действиями, уверен автор публикации, Зеленский продемонстрировал страх официального Киева.
"Зеленский впадает в отчаяние", — написал Коул.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 18:13
"Тревожный звонок". Зеленскому сообщили о сломе политики Запада по Украине
При этом агентство Блумберг со ссылкой на чиновника ЕС сообщило, что ни один из европейских лидеров пока не заявил о намерении передать Украине самолеты.
Лишь глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что вопрос дальнобойного оружия и самолетов "может быть решен".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронОлаф ШольцЕвросоюзНАТОЕвропарламентВеликобританияГерманияФранцияСШАИстребители
 
 
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