04:01 13.02.2023 (обновлено: 14:48 13.02.2023)
В США рассказали о страхе и отчаянии Зеленского
Newsweek: европейское турне Зеленского продемонстрировало его отчаяние
© AP Photo / Peter NichollsВладимир Зеленский
© AP Photo / Peter Nicholls
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Европейское турне Владимира Зеленского продемонстрировало его отчаяние, пишет обозреватель Брендан Коул в статье для американского издания Newsweek.
На прошлой неделе Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.
В частности, в минувшую среду во время выступления в британском парламенте он лично попросил у Лондона боевые самолеты. Затем он вылетел в Париж, где встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, специально прибывшим из Германии. После парижской встречи Зеленский — вместе с Макроном — направился в Брюссель, чтобы выступить в Европарламенте и на саммите ЕС, где поблагодарил лидеров блока и вновь призвал передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители.
Такими действиями, уверен автор публикации, Зеленский продемонстрировал страх официального Киева.
"Зеленский впадает в отчаяние", — написал Коул.
При этом агентство Блумберг со ссылкой на чиновника ЕС сообщило, что ни один из европейских лидеров пока не заявил о намерении передать Украине самолеты.
Лишь глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что вопрос дальнобойного оружия и самолетов "может быть решен".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.