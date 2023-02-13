https://ria.ru/20230213/zdorove-1851746017.html
В России выросла ожидаемая продолжительность жизни
В России выросла ожидаемая продолжительность жизни - РИА Новости, 13.02.2023
В России выросла ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году выросла до 72,6 лет, снизилась младенческая смертность, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:50
2023-02-13T16:50
2023-02-13T16:52
общество
россия
татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году выросла до 72,6 лет, снизилась младенческая смертность, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В рамках нацпроекта в 2022 году увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 лет, снизилась младенческая смертность, создано более 1,6 тысячи объектов первичного звена, произведено 1, 4 миллиона операций высокотехнологичной медицинской помощи", - отметила Голикова, слова которой привели в аппарате по итогам совещания по вопросам реализации национального проекта "Здравоохранение".В рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" в 2023 году планируется построит 497 новых объектов, приобрести 21 здание и 736 быстровозводимых модулей. Также 1752 строения пройдут капитальный ремонт, добавила вице-премьер.
https://ria.ru/20230124/omolozhenie-1846860263.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, татьяна голикова, здоровье - общество
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Здоровье - Общество
16:50 13.02.2023 (обновлено: 16:52 13.02.2023)
В России выросла ожидаемая продолжительность жизни
Голикова: ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году выросла до 72,6 года
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году выросла до 72,6 лет, снизилась младенческая смертность, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В рамках нацпроекта в 2022 году увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 лет, снизилась младенческая смертность, создано более 1,6 тысячи объектов первичного звена, произведено 1, 4 миллиона операций высокотехнологичной медицинской помощи", - отметила Голикова, слова которой привели в аппарате по итогам совещания по вопросам реализации национального проекта "Здравоохранение".
В рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" в 2023 году планируется построит 497 новых объектов, приобрести 21 здание и 736 быстровозводимых модулей. Также 1752 строения пройдут капитальный ремонт, добавила вице-премьер.