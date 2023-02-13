https://ria.ru/20230213/zdorove-1851746017.html

В России выросла ожидаемая продолжительность жизни

В России выросла ожидаемая продолжительность жизни - РИА Новости, 13.02.2023

В России выросла ожидаемая продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году выросла до 72,6 лет, снизилась младенческая смертность, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:50

2023-02-13T16:50

2023-02-13T16:52

общество

россия

татьяна голикова

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году выросла до 72,6 лет, снизилась младенческая смертность, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В рамках нацпроекта в 2022 году увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 лет, снизилась младенческая смертность, создано более 1,6 тысячи объектов первичного звена, произведено 1, 4 миллиона операций высокотехнологичной медицинской помощи", - отметила Голикова, слова которой привели в аппарате по итогам совещания по вопросам реализации национального проекта "Здравоохранение".В рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" в 2023 году планируется построит 497 новых объектов, приобрести 21 здание и 736 быстровозводимых модулей. Также 1752 строения пройдут капитальный ремонт, добавила вице-премьер.

https://ria.ru/20230124/omolozhenie-1846860263.html

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Владимир Лаврентьев

общество, россия, татьяна голикова, здоровье - общество