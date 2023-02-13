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Обуховский завод включат в список предприятий, обслуживающихся ФМБА - РИА Новости, 13.02.2023
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Обуховский завод включат в список предприятий, обслуживающихся ФМБА
Обуховский завод включат в список предприятий, обслуживающихся ФМБА - РИА Новости, 13.02.2023
Обуховский завод включат в список предприятий, обслуживающихся ФМБА
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину включить предприятия Северо-Западного регионального центра концерна "Алмаз-Антей" – Обуховский завод" в перечень... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:10
2023-02-13T12:10
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину включить предприятия Северо-Западного регионального центра концерна "Алмаз-Антей" – Обуховский завод" в перечень организаций, подлежащих обслуживанию Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. "Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз – Антей" рассмотреть вопрос о включении организаций, входящих в состав акционерного общества "Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз–Антей" – Обуховский завод", в перечень организаций, подлежащих обслуживанию ФМБА России", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля. Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 апреля.
https://ria.ru/20230124/putin-1847093261.html
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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), владимир путин, россия
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Владимир Путин, Россия
12:10 13.02.2023
 
Обуховский завод включат в список предприятий, обслуживающихся ФМБА

Путин поручил включить Обуховский завод в список предприятий, обслуживающихся ФМБА

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Северо-западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз-Антей" - Обуховский завод
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО Северо-западный региональный центр концерна ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Северо-западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз-Антей" - Обуховский завод. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину включить предприятия Северо-Западного регионального центра концерна "Алмаз-Антей" – Обуховский завод" в перечень организаций, подлежащих обслуживанию Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.
"Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз – Антей" рассмотреть вопрос о включении организаций, входящих в состав акционерного общества "Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз–Антей" – Обуховский завод", в перечень организаций, подлежащих обслуживанию ФМБА России", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 апреля.
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