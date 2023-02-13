https://ria.ru/20230213/zavod-1851655053.html

Обуховский завод включат в список предприятий, обслуживающихся ФМБА

Обуховский завод включат в список предприятий, обслуживающихся ФМБА - РИА Новости, 13.02.2023

Обуховский завод включат в список предприятий, обслуживающихся ФМБА

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину включить предприятия Северо-Западного регионального центра концерна "Алмаз-Антей" – Обуховский завод" в перечень... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:10

2023-02-13T12:10

2023-02-13T12:10

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину включить предприятия Северо-Западного регионального центра концерна "Алмаз-Антей" – Обуховский завод" в перечень организаций, подлежащих обслуживанию Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. "Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз – Антей" рассмотреть вопрос о включении организаций, входящих в состав акционерного общества "Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз–Антей" – Обуховский завод", в перечень организаций, подлежащих обслуживанию ФМБА России", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля. Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 апреля.

https://ria.ru/20230124/putin-1847093261.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), владимир путин, россия