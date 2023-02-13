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Запад смотрит на другие страны как на объекты порабощения, заявил Нарышкин - РИА Новости, 13.02.2023
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Запад смотрит на другие страны как на объекты порабощения, заявил Нарышкин
Запад смотрит на другие страны как на объекты порабощения, заявил Нарышкин - РИА Новости, 13.02.2023
Запад смотрит на другие страны как на объекты порабощения, заявил Нарышкин
Современный коллективный Запад, всячески цепляясь за ускользающее господство, по-прежнему смотрит на другие страны как на объекты колониального порабощения,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:41
2023-02-13T10:41
в мире
россия
сергей нарышкин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Современный коллективный Запад, всячески цепляясь за ускользающее господство, по-прежнему смотрит на другие страны как на объекты колониального порабощения, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. В числе колониальных деяний Запада в прошлом - трансатлантическая работорговля, насильственное распространение в Китае опиумных наркотиков, уничтожение целых этносов и культур, отметил Нарышкин в понедельник на круглом столе по тематике колониализма. "Нынешним деятелям Запада свойственно утверждать, что положение их стран якобы обусловлено эффективностью демократических институтов. На самом же деле, благополучие неоколониальных держав построено на крови, несправедливом и насильственном перераспределении, распределении средств в ущерб всем тем, кто не является частью так называемого "золотого миллиарда", - сказал Нарышкин. Сегодня многие из африканских и азиатских партнеров России с надеждой смотрят на нее, выступают в поддержку российских инициатив, направленных на обеспечение демократического миропорядка, основанного на международном праве, на принципах многополярности, добавил он. "В то же время, вспоминая слова одного из брюссельских чиновников - Жозепа Борреля, назвавшего Евросоюз цветущим садом, окруженным джунглями, делаю выводы, что история, к сожалению, наших оппонентов ничему не научила", - констатировал Нарышкин. "Изо всех сил цепляясь за ускользающее господство, так называемый коллективный Запад продолжает мыслить в прежней парадигме колониализма, благозвучно именуемой порядком, основанным на правилах", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230130/amerika-1848304735.html
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в мире, россия, сергей нарышкин, нато
В мире, Россия, Сергей Нарышкин, НАТО
10:41 13.02.2023
 
Запад смотрит на другие страны как на объекты порабощения, заявил Нарышкин

Нарышкин: Запад все еще смотрит на другие страны как на объекты колониального порабощения

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Современный коллективный Запад, всячески цепляясь за ускользающее господство, по-прежнему смотрит на другие страны как на объекты колониального порабощения, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
В числе колониальных деяний Запада в прошлом - трансатлантическая работорговля, насильственное распространение в Китае опиумных наркотиков, уничтожение целых этносов и культур, отметил Нарышкин в понедельник на круглом столе по тематике колониализма.
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"Нынешним деятелям Запада свойственно утверждать, что положение их стран якобы обусловлено эффективностью демократических институтов. На самом же деле, благополучие неоколониальных держав построено на крови, несправедливом и насильственном перераспределении, распределении средств в ущерб всем тем, кто не является частью так называемого "золотого миллиарда", - сказал Нарышкин.
Сегодня многие из африканских и азиатских партнеров России с надеждой смотрят на нее, выступают в поддержку российских инициатив, направленных на обеспечение демократического миропорядка, основанного на международном праве, на принципах многополярности, добавил он. "В то же время, вспоминая слова одного из брюссельских чиновников - Жозепа Борреля, назвавшего Евросоюз цветущим садом, окруженным джунглями, делаю выводы, что история, к сожалению, наших оппонентов ничему не научила", - констатировал Нарышкин.
"Изо всех сил цепляясь за ускользающее господство, так называемый коллективный Запад продолжает мыслить в прежней парадигме колониализма, благозвучно именуемой порядком, основанным на правилах", - резюмировал он.
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