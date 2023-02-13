https://ria.ru/20230213/yaponiya-1851594278.html

МИД предупредил Японию об ответе на размещение ракет у границ России

МИД предупредил Японию об ответе на размещение ракет у границ России - РИА Новости, 13.02.2023

МИД предупредил Японию об ответе на размещение ракет у границ России

Россия незамедлительно ответит Японии на любые угрозы для Дальнего Востока, в том числе на появление на приграничных островах гиперзвуковых ракет, заявил в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T06:07

2023-02-13T06:07

2023-02-13T14:53

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия незамедлительно ответит Японии на любые угрозы для Дальнего Востока, в том числе на появление на приграничных островах гиперзвуковых ракет, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Андрей Руденко. Дипломат напомнил, что в последнее время Токио резко активизировал модернизацию своего военного потенциала и наращивает "опасную деятельность" около российских границ. Так, Япония проводит широкомасштабные учения совместно с США и другими странами, испытывает новые виды ракет и другого оружия."В связи с этим неоднократно заявляли решительные протесты японской стороне по дипломатическим каналам", — сказал Руденко. Министерство обороны Японии планирует создание двух подразделений внутри наземных Сил самообороны, которые займутся управлением баллистическими ракетами с гиперзвуковым планирующим блоком. Их хотят разместить в гарнизонах на островах Кюсю и Хоккайдо, уточнило агентство Киодо. Предполагается, что два подразделения создадут к 2026 году.Ранее газета "Майнити" сообщила, что правительство Японии изучает вопрос о разработке управляемых ракет дальностью действия до трех тысяч километров и последующем поэтапном их размещении в различных частях страны, в том числе на Хоккайдо. Кроме того, издание "Санкэй" со ссылкой на информированные источники написало, что Токио намерен рассмотреть вопрос о базировании на территории страны американских ракет средней дальности, если США начнут официальные переговоры по этому поводу. Газета отмечала, что в качестве возможных кандидатов на размещение Штаты указывали находящиеся на разработке гиперзвуковые ракеты LRHW и крылатые ракеты Tomahawk.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230210/rakety-1851159009.html

https://ria.ru/20230117/yaponiya-1845352183.html

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япония, москва, россия, андрей руденко