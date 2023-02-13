https://ria.ru/20230213/yaponiya-1851594278.html
МИД предупредил Японию об ответе на размещение ракет у границ России
МИД предупредил Японию об ответе на размещение ракет у границ России - РИА Новости, 13.02.2023
МИД предупредил Японию об ответе на размещение ракет у границ России
Россия незамедлительно ответит Японии на любые угрозы для Дальнего Востока, в том числе на появление на приграничных островах гиперзвуковых ракет, заявил в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T06:07
2023-02-13T06:07
2023-02-13T14:53
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россия
андрей руденко
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия незамедлительно ответит Японии на любые угрозы для Дальнего Востока, в том числе на появление на приграничных островах гиперзвуковых ракет, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Андрей Руденко. Дипломат напомнил, что в последнее время Токио резко активизировал модернизацию своего военного потенциала и наращивает "опасную деятельность" около российских границ. Так, Япония проводит широкомасштабные учения совместно с США и другими странами, испытывает новые виды ракет и другого оружия."В связи с этим неоднократно заявляли решительные протесты японской стороне по дипломатическим каналам", — сказал Руденко. Министерство обороны Японии планирует создание двух подразделений внутри наземных Сил самообороны, которые займутся управлением баллистическими ракетами с гиперзвуковым планирующим блоком. Их хотят разместить в гарнизонах на островах Кюсю и Хоккайдо, уточнило агентство Киодо. Предполагается, что два подразделения создадут к 2026 году.Ранее газета "Майнити" сообщила, что правительство Японии изучает вопрос о разработке управляемых ракет дальностью действия до трех тысяч километров и последующем поэтапном их размещении в различных частях страны, в том числе на Хоккайдо. Кроме того, издание "Санкэй" со ссылкой на информированные источники написало, что Токио намерен рассмотреть вопрос о базировании на территории страны американских ракет средней дальности, если США начнут официальные переговоры по этому поводу. Газета отмечала, что в качестве возможных кандидатов на размещение Штаты указывали находящиеся на разработке гиперзвуковые ракеты LRHW и крылатые ракеты Tomahawk.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230210/rakety-1851159009.html
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япония, москва, россия, андрей руденко
Япония, Москва, Россия, Андрей Руденко
06:07 13.02.2023 (обновлено: 14:53 13.02.2023)
МИД предупредил Японию об ответе на размещение ракет у границ России
МИД: Россия немедленно ответит на размещение японских гиперзвуковых ракет у своих границ
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия незамедлительно ответит Японии на любые угрозы для Дальнего Востока, в том числе на появление на приграничных островах гиперзвуковых ракет, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Андрей Руденко.
"Будем продолжать пристально следить за развитием японского военного строительства и в случае появления любых потенциальных угроз безопасности нашим дальневосточным регионам незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России", — указал он.
Дипломат напомнил, что в последнее время Токио резко активизировал модернизацию своего военного потенциала и наращивает "опасную деятельность" около российских границ. Так, Япония проводит широкомасштабные учения совместно с США и другими странами, испытывает новые виды ракет и другого оружия.
"В связи с этим неоднократно заявляли решительные протесты японской стороне по дипломатическим каналам", — сказал Руденко.
Министерство обороны Японии планирует создание двух подразделений внутри наземных Сил самообороны, которые займутся управлением баллистическими ракетами с гиперзвуковым планирующим блоком. Их хотят разместить в гарнизонах на островах Кюсю и Хоккайдо
, уточнило агентство Киодо. Предполагается, что два подразделения создадут к 2026 году.
Ранее газета "Майнити" сообщила, что правительство Японии изучает вопрос о разработке управляемых ракет дальностью действия до трех тысяч километров и последующем поэтапном их размещении в различных частях страны, в том числе на Хоккайдо.
Кроме того, издание "Санкэй" со ссылкой на информированные источники написало, что Токио намерен рассмотреть вопрос о базировании на территории страны американских ракет средней дальности, если США начнут официальные переговоры по этому поводу. Газета отмечала, что в качестве возможных кандидатов на размещение Штаты указывали находящиеся на разработке гиперзвуковые ракеты LRHW и крылатые ракеты Tomahawk.