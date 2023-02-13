https://ria.ru/20230213/vzyatki-1851680610.html

На Кубани инспекторы ДПС дали взятку, чтобы избежать дела о коррупции

На Кубани инспекторы ДПС дали взятку, чтобы избежать дела о коррупции - РИА Новости, 13.02.2023

На Кубани инспекторы ДПС дали взятку, чтобы избежать дела о коррупции

Оперативники задержали на Кубани двух инспекторов ДПС, которые дали взятку, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности за мелкое взяточничество,... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:20

2023-02-13T13:20

2023-02-13T13:23

происшествия

россия

краснодарский край

тимашевский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

гибдд мвд рф

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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Оперативники задержали на Кубани двух инспекторов ДПС, которые дали взятку, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности за мелкое взяточничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону. "Оперативниками собственной безопасности ГУМВД России по Краснодарскому краю во взаимодействии с региональным подразделением ФСБ России за дачу взятки должностному лицу за непривлечение к уголовной ответственности по части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) двух инспекторов ОВ ДПС ГИБДД с поличным был задержан инспектор дорожно-патрульной службы", - говорится в сообщении. В посредничестве при передаче взятки также подозревается начальник ОГИБДД ОМВД России по Тимашевскому району, добавляют в ведомстве. Собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы. "При подтверждении вины указанных сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавили в правоохранительных органах.

https://ria.ru/20230208/vzyatka-1850504027.html

https://ria.ru/20221221/gaishnik-1840387716.html

россия

краснодарский край

тимашевский район

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происшествия, россия, краснодарский край, тимашевский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), гибдд мвд рф