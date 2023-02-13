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Власти Запорожской области выдворили двух человек на Украину - РИА Новости, 13.02.2023
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Власти Запорожской области выдворили двух человек на Украину
Власти Запорожской области выдворили двух человек на Украину - РИА Новости, 13.02.2023
Власти Запорожской области выдворили двух человек на Украину
Власти Запорожской области сообщили, что выдворили двух человек на украинскую территорию за антироссийскую деятельность и дестабилизацию обстановки вокруг... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T21:13
2023-02-13T21:13
в мире
запорожская область
украина
киев
диверсант
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Власти Запорожской области сообщили, что выдворили двух человек на украинскую территорию за антироссийскую деятельность и дестабилизацию обстановки вокруг Запорожской атомной электростанции. "В отличие от властей Киева мы действуем согласно всем международным нормам и правилам. После беседы люди просто выдворяютя на сопредельную территорию без физического и психологического воздействия и без ограничения свободы", – добавил он.
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в мире, запорожская область, украина, киев, диверсант
В мире, Запорожская область, Украина, Киев, диверсант
21:13 13.02.2023
 
Власти Запорожской области выдворили двух человек на Украину

Запорожские власти выдворили двух человек на Украину за антироссийскую деятельность

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПатрулирование населенных пунктов военной полицией в Запорожской области
Патрулирование населенных пунктов военной полицией в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости
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Патрулирование населенных пунктов военной полицией в Запорожской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Власти Запорожской области сообщили, что выдворили двух человек на украинскую территорию за антироссийскую деятельность и дестабилизацию обстановки вокруг Запорожской атомной электростанции.
"Властями Запорожской области было принято решение о выдворении на территорию Украины двух жителей Энергодарского района за передачу информации украинской стороне, дискредитацию Российской Федерации и дестабилизацию ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции", – сказал журналистам представитель властей региона.
"В отличие от властей Киева мы действуем согласно всем международным нормам и правилам. После беседы люди просто выдворяютя на сопредельную территорию без физического и психологического воздействия и без ограничения свободы", – добавил он.
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В миреЗапорожская областьУкраинаКиевдиверсант
 
 
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