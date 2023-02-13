Власти Запорожской области выдворили двух человек на Украину
Запорожские власти выдворили двух человек на Украину за антироссийскую деятельность
© РИА Новости / Перейти в медиабанкПатрулирование населенных пунктов военной полицией в Запорожской области
Патрулирование населенных пунктов военной полицией в Запорожской области. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Власти Запорожской области сообщили, что выдворили двух человек на украинскую территорию за антироссийскую деятельность и дестабилизацию обстановки вокруг Запорожской атомной электростанции.
"Властями Запорожской области было принято решение о выдворении на территорию Украины двух жителей Энергодарского района за передачу информации украинской стороне, дискредитацию Российской Федерации и дестабилизацию ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции", – сказал журналистам представитель властей региона.
"В отличие от властей Киева мы действуем согласно всем международным нормам и правилам. После беседы люди просто выдворяютя на сопредельную территорию без физического и психологического воздействия и без ограничения свободы", – добавил он.