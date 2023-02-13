https://ria.ru/20230213/vydvorenie-1851815266.html

Власти Запорожской области выдворили двух человек на Украину

Власти Запорожской области выдворили двух человек на Украину - РИА Новости, 13.02.2023

Власти Запорожской области выдворили двух человек на Украину

Власти Запорожской области сообщили, что выдворили двух человек на украинскую территорию за антироссийскую деятельность и дестабилизацию обстановки вокруг... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T21:13

2023-02-13T21:13

2023-02-13T21:13

в мире

запорожская область

украина

киев

диверсант

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848943543_0:92:3258:1925_1920x0_80_0_0_6e4c63bedb1ceb77351458217824499c.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Власти Запорожской области сообщили, что выдворили двух человек на украинскую территорию за антироссийскую деятельность и дестабилизацию обстановки вокруг Запорожской атомной электростанции. "В отличие от властей Киева мы действуем согласно всем международным нормам и правилам. После беседы люди просто выдворяютя на сопредельную территорию без физического и психологического воздействия и без ограничения свободы", – добавил он.

https://ria.ru/20230124/ekstremizm-1847185748.html

запорожская область

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, украина, киев, диверсант