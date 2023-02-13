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ВТБ запустил переводы в юанях в России - РИА Новости, 13.02.2023
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ВТБ запустил переводы в юанях в России
ВТБ запустил переводы в юанях в России - РИА Новости, 13.02.2023
ВТБ запустил переводы в юанях в России
ВТБ запустил денежные переводы в китайской валюте на счета в российских банках, сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:41
2023-02-13T10:41
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ВТБ запустил денежные переводы в китайской валюте на счета в российских банках, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Клиенты ВТБ получили возможность переводить денежные средства в китайской валюте на счета в российских банках. Сервис доступен через дистанционные каналы и в офисах банка, а также при проведении операций с брокерского счета", - говорится в сообщении. Для осуществления перевода необходимо предварительно открыть текущий счет в китайских юанях, купив валюту в мобильном приложении, интернет-банке "ВТБ Онлайн" или через брокерский счет по биржевому курсу. Кроме того, клиенты могут открыть счет, пополнить его и перевести средства, обратившись непосредственно в офис банка. Сервис доступен при осуществлении переводов на счета во все ключевые российские банки, пояснили в ВТБ. Сегодня клиенты банка могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. Совершить трансграничный перевод можно в "ВТБ Онлайн" разными способами: по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона, напомнили в пресс-службе.
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экономика, азия, втб, технологии, юань, россия, китай
Экономика, Азия, ВТБ, Технологии, Юань, Россия, Китай
10:41 13.02.2023
 
ВТБ запустил переводы в юанях в России

ВТБ запустил переводы в юанях на счета в российских банках

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ВТБ запустил денежные переводы в китайской валюте на счета в российских банках, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Клиенты ВТБ получили возможность переводить денежные средства в китайской валюте на счета в российских банках. Сервис доступен через дистанционные каналы и в офисах банка, а также при проведении операций с брокерского счета", - говорится в сообщении.
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Для осуществления перевода необходимо предварительно открыть текущий счет в китайских юанях, купив валюту в мобильном приложении, интернет-банке "ВТБ Онлайн" или через брокерский счет по биржевому курсу. Кроме того, клиенты могут открыть счет, пополнить его и перевести средства, обратившись непосредственно в офис банка. Сервис доступен при осуществлении переводов на счета во все ключевые российские банки, пояснили в ВТБ.
"Мы прогнозируем, что объем подобных переводов превысит 100 миллионов в рублевом эквиваленте ежемесячно", - отмечает начальник управления "Переводы" ВТБ Алексей Хранилов.
Сегодня клиенты банка могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. Совершить трансграничный перевод можно в "ВТБ Онлайн" разными способами: по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона, напомнили в пресс-службе.
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