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ВТБ запустил переводы в юанях в России

ВТБ запустил переводы в юанях в России - РИА Новости, 13.02.2023

ВТБ запустил переводы в юанях в России

ВТБ запустил денежные переводы в китайской валюте на счета в российских банках, сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T10:41

2023-02-13T10:41

2023-02-13T10:41

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ВТБ запустил денежные переводы в китайской валюте на счета в российских банках, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Клиенты ВТБ получили возможность переводить денежные средства в китайской валюте на счета в российских банках. Сервис доступен через дистанционные каналы и в офисах банка, а также при проведении операций с брокерского счета", - говорится в сообщении. Для осуществления перевода необходимо предварительно открыть текущий счет в китайских юанях, купив валюту в мобильном приложении, интернет-банке "ВТБ Онлайн" или через брокерский счет по биржевому курсу. Кроме того, клиенты могут открыть счет, пополнить его и перевести средства, обратившись непосредственно в офис банка. Сервис доступен при осуществлении переводов на счета во все ключевые российские банки, пояснили в ВТБ. Сегодня клиенты банка могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. Совершить трансграничный перевод можно в "ВТБ Онлайн" разными способами: по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230213/euroclear-1850912571.html

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