https://ria.ru/20230213/vsu-1851784917.html
Российский военный рассказал, как ВСУ под Угледаром охотятся на врачей
Российский военный рассказал, как ВСУ под Угледаром охотятся на врачей - РИА Новости, 13.02.2023
Российский военный рассказал, как ВСУ под Угледаром охотятся на врачей
Украинские солдаты выслеживают военврачей с беспилотников и наводят по ним минометный огонь, сообщили РИА Новости сотрудники Передвижной медицинской группы... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:48
2023-02-13T18:48
2023-02-13T23:28
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
вооруженные силы рф
россия
донецкая народная республика
угледар
украина
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ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Украинские солдаты выслеживают военврачей с беспилотников и наводят по ним минометный огонь, сообщили РИА Новости сотрудники Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения российских Вооруженных сил. Уточняется, что эти люди работают в непосредственной близости от фронта и на передовой. "Есть такое ощущение, что противник рассматривает медиков как приоритетную цель и наводит огонь в первую очередь по медикам, а потом по всем остальным. Если крестик красный поставишь — это все, даже эмблемы нельзя вешать. <...> Приходится эвакуировать под минометным обстрелом", — рассказал специалист с позывным Док. По его словам, последние восемь дней его эвакуационную группу постоянно обстреливают при помощи бесшумных мин-"полячек". Медики говорят, что факты применения противником оружия стран НАТО участились. Как рассказал один из российских военнослужащих, на Угледарском направлении упавшая польская мина сломала ему ребро. Он уточнил, что снаряд при этом летел бесшумно. Сейчас боец находится на лечении в госпитале. "Это беззвучный боеприпас. Непосредственно взрыв есть, осколки есть, но нет звука (прилета. — Прим. ред.). Ребята, к сожалению, страдают от этого", — сообщил командир группы с позывным Тренер. Отмечается, что более 80 процентов пациентов этой группы излечиваются и возвращаются в строй. Благодаря оперативности и эффективности лечения, 30 процентов бойцов возвращаются в части сразу в день поступления в госпиталь. Дальнейшее лечение они проходят амбулаторно.
https://ria.ru/20230112/plen-1844471426.html
https://ria.ru/20220619/donbass-1796538132.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Военврачи о ранениях от польских минометов и операциях в полевых условиях
Военврачи о ранениях от польских минометов и операциях в полевых условиях
2023-02-13T18:48
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PT3M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, здоровье - общество, вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика, угледар, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Вооруженные силы РФ, Россия, Донецкая Народная Республика, Угледар, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:48 13.02.2023 (обновлено: 23:28 13.02.2023)
Российский военный рассказал, как ВСУ под Угледаром охотятся на врачей
Российский военный: ВСУ под Угледаром выслеживают врачей с коптеров и наводят минометы
ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Украинские солдаты выслеживают военврачей с беспилотников и наводят по ним минометный огонь, сообщили РИА Новости сотрудники Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения российских Вооруженных сил.
Уточняется, что эти люди работают в непосредственной близости от фронта и на передовой.
"Есть такое ощущение, что противник рассматривает медиков как приоритетную цель и наводит огонь в первую очередь по медикам, а потом по всем остальным. Если крестик красный поставишь — это все, даже эмблемы нельзя вешать. <...> Приходится эвакуировать под минометным обстрелом", — рассказал специалист с позывным Док.
По его словам, последние восемь дней его эвакуационную группу постоянно обстреливают при помощи бесшумных мин-"полячек". Медики говорят, что факты применения противником оружия стран НАТО
участились. Как рассказал один из российских военнослужащих, на Угледарском направлении упавшая польская мина сломала ему ребро. Он уточнил, что снаряд при этом летел бесшумно. Сейчас боец находится на лечении в госпитале.
"Это беззвучный боеприпас. Непосредственно взрыв есть, осколки есть, но нет звука (прилета. — Прим. ред.). Ребята, к сожалению, страдают от этого", — сообщил командир группы с позывным Тренер.
Отмечается, что более 80 процентов пациентов этой группы излечиваются и возвращаются в строй. Благодаря оперативности и эффективности лечения, 30 процентов бойцов возвращаются в части сразу в день поступления в госпиталь. Дальнейшее лечение они проходят амбулаторно.