https://ria.ru/20230213/vsu-1851784917.html

Российский военный рассказал, как ВСУ под Угледаром охотятся на врачей

Российский военный рассказал, как ВСУ под Угледаром охотятся на врачей - РИА Новости, 13.02.2023

Российский военный рассказал, как ВСУ под Угледаром охотятся на врачей

Украинские солдаты выслеживают военврачей с беспилотников и наводят по ним минометный огонь, сообщили РИА Новости сотрудники Передвижной медицинской группы... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T18:48

2023-02-13T18:48

2023-02-13T23:28

специальная военная операция на украине

безопасность

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ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Украинские солдаты выслеживают военврачей с беспилотников и наводят по ним минометный огонь, сообщили РИА Новости сотрудники Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения российских Вооруженных сил. Уточняется, что эти люди работают в непосредственной близости от фронта и на передовой. "Есть такое ощущение, что противник рассматривает медиков как приоритетную цель и наводит огонь в первую очередь по медикам, а потом по всем остальным. Если крестик красный поставишь — это все, даже эмблемы нельзя вешать. <...> Приходится эвакуировать под минометным обстрелом", — рассказал специалист с позывным Док. По его словам, последние восемь дней его эвакуационную группу постоянно обстреливают при помощи бесшумных мин-"полячек". Медики говорят, что факты применения противником оружия стран НАТО участились. Как рассказал один из российских военнослужащих, на Угледарском направлении упавшая польская мина сломала ему ребро. Он уточнил, что снаряд при этом летел бесшумно. Сейчас боец находится на лечении в госпитале. "Это беззвучный боеприпас. Непосредственно взрыв есть, осколки есть, но нет звука (прилета. — Прим. ред.). Ребята, к сожалению, страдают от этого", — сообщил командир группы с позывным Тренер. Отмечается, что более 80 процентов пациентов этой группы излечиваются и возвращаются в строй. Благодаря оперативности и эффективности лечения, 30 процентов бойцов возвращаются в части сразу в день поступления в госпиталь. Дальнейшее лечение они проходят амбулаторно.

https://ria.ru/20230112/plen-1844471426.html

https://ria.ru/20220619/donbass-1796538132.html

россия

донецкая народная республика

угледар

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военврачи о ранениях от польских минометов и операциях в полевых условиях Военврачи о ранениях от польских минометов и операциях в полевых условиях 2023-02-13T18:48 true PT3M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика, угледар, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр