https://ria.ru/20230213/vremya-1851703047.html

В Госдуме предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время

В Госдуме предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время - РИА Новости, 13.02.2023

В Госдуме предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время

Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) сообщил, что отправил на отзыв в правительство законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:40

2023-02-13T14:40

2023-02-13T15:13

госдума рф

отмена перехода на зимнее время в россии

общество

россия

михаил матвеев

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) сообщил, что отправил на отзыв в правительство законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время.Ранее Матвеев сообщал, что подготовит и внесёт в Госдуму проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время."Законопроект о возврате летнего времени (сезонных переходов) сегодня отправлен на заключение правительства РФ", - написал он в своем Telegram-канале.Россия осенью 2014 года перешла на постоянное зимнее время. До 2011 года страна два раза в год, весной и осенью, переводила стрелки часов, затем был период, когда она жила по летнему времени.

https://ria.ru/20230201/zavtrak-1848827933.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, отмена перехода на зимнее время в россии, общество, россия, михаил матвеев