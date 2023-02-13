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В Госдуме предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время - РИА Новости, 13.02.2023
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В Госдуме предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время
В Госдуме предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время - РИА Новости, 13.02.2023
В Госдуме предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время
Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) сообщил, что отправил на отзыв в правительство законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:40
2023-02-13T15:13
госдума рф
отмена перехода на зимнее время в россии
общество
россия
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) сообщил, что отправил на отзыв в правительство законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время.Ранее Матвеев сообщал, что подготовит и внесёт в Госдуму проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время."Законопроект о возврате летнего времени (сезонных переходов) сегодня отправлен на заключение правительства РФ", - написал он в своем Telegram-канале.Россия осенью 2014 года перешла на постоянное зимнее время. До 2011 года страна два раза в год, весной и осенью, переводила стрелки часов, затем был период, когда она жила по летнему времени.
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госдума рф, отмена перехода на зимнее время в россии, общество, россия, михаил матвеев
Госдума РФ, Отмена перехода на зимнее время в России, Общество, Россия, Михаил Матвеев
14:40 13.02.2023 (обновлено: 15:13 13.02.2023)
 
В Госдуме предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время

Депутат Матвеев предложил вернуться к переходу на летнее и зимнее время

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПродавщица демонстрирует настенные часы в магазине "Время" в Новосибирске
Продавщица демонстрирует настенные часы в магазине Время в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Продавщица демонстрирует настенные часы в магазине "Время" в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) сообщил, что отправил на отзыв в правительство законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время.
Ранее Матвеев сообщал, что подготовит и внесёт в Госдуму проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время.
"Законопроект о возврате летнего времени (сезонных переходов) сегодня отправлен на заключение правительства РФ", - написал он в своем Telegram-канале.
Россия осенью 2014 года перешла на постоянное зимнее время. До 2011 года страна два раза в год, весной и осенью, переводила стрелки часов, затем был период, когда она жила по летнему времени.
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Госдума РФОтмена перехода на зимнее время в РоссииОбществоРоссияМихаил Матвеев
 
 
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