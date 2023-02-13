https://ria.ru/20230213/vostok-1851794234.html
США отслеживают действия России на Ближнем Востоке, заявили в Пентагоне
США отслеживают действия России на Ближнем Востоке, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 13.02.2023
США отслеживают действия России на Ближнем Востоке, заявили в Пентагоне
США отслеживают действия РФ на Ближнем Востоке, опасаются эскалации в регионе, заявил глава центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T19:17
2023-02-13T19:17
2023-02-13T19:17
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США отслеживают действия РФ на Ближнем Востоке, опасаются эскалации в регионе, заявил глава центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич. "Эскалация представляет основное беспокойство, учитывая ситуацию в Европе и на Украине", - сказал Гринкевич на мероприятии Центра новой американской безопасности (CNAS - мозговой центр в Вашингтоне, основанный в 2007 году, специализируется на вопросах национальной безопасности Соединенных Штатов). Он заявил, что США ежедневно фиксируют в регионе активность российских истребителей, а также отслеживают ее. "Мы ясно даем понять, как близко они могут подлететь, насколько действия не должны содержать провокаций", - сказал Гринкевич. По его словам, при приближении к американским объектам российские истребители сопровождаются американскими, но все инциденты и действия для их предотвращения обсуждаются по работающей между странами деконфликтной линии. Как отметил Гринкевич, российские ВВС ведут себя в отношении американских летчиков аналогичным образом.
https://ria.ru/20230213/boeviki-1851610548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ближний восток, сша, министерство обороны сша
В мире, Россия, Ближний Восток, США, Министерство обороны США
США отслеживают действия России на Ближнем Востоке, заявили в Пентагоне
Глава командования ВВС США Гринкевич: Штаты отслеживают действия России на Ближнем Востоке