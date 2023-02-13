https://ria.ru/20230213/vostok-1851794234.html

США отслеживают действия России на Ближнем Востоке, заявили в Пентагоне

США отслеживают действия России на Ближнем Востоке, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 13.02.2023

США отслеживают действия России на Ближнем Востоке, заявили в Пентагоне

США отслеживают действия РФ на Ближнем Востоке, опасаются эскалации в регионе, заявил глава центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T19:17

2023-02-13T19:17

2023-02-13T19:17

в мире

россия

ближний восток

сша

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg

ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США отслеживают действия РФ на Ближнем Востоке, опасаются эскалации в регионе, заявил глава центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич. "Эскалация представляет основное беспокойство, учитывая ситуацию в Европе и на Украине", - сказал Гринкевич на мероприятии Центра новой американской безопасности (CNAS - мозговой центр в Вашингтоне, основанный в 2007 году, специализируется на вопросах национальной безопасности Соединенных Штатов). Он заявил, что США ежедневно фиксируют в регионе активность российских истребителей, а также отслеживают ее. "Мы ясно даем понять, как близко они могут подлететь, насколько действия не должны содержать провокаций", - сказал Гринкевич. По его словам, при приближении к американским объектам российские истребители сопровождаются американскими, но все инциденты и действия для их предотвращения обсуждаются по работающей между странами деконфликтной линии. Как отметил Гринкевич, российские ВВС ведут себя в отношении американских летчиков аналогичным образом.

https://ria.ru/20230213/boeviki-1851610548.html

https://ria.ru/20230213/aerostaty-1851791331.html

россия

ближний восток

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, ближний восток, сша, министерство обороны сша