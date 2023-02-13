https://ria.ru/20230213/vostok-1851655737.html

Украинские боевики обстреляли из HIMARS штаб "Востока"

Украинские боевики обстреляли из HIMARS штаб "Востока" - РИА Новости, 13.02.2023

Украинские боевики обстреляли из HIMARS штаб "Востока"

Украинские силовики обстреляли из РСЗО HIMARS штаб бригады "Восток" первого корпуса Народной милиции ДНР, сообщил командир бригады Александр Ходаковский в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:11

2023-02-13T12:11

2023-02-13T13:02

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

александр ходаковский

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из РСЗО HIMARS штаб бригады "Восток" первого корпуса Народной милиции ДНР, сообщил командир бригады Александр Ходаковский в Telegram. Он объяснил, что накануне ВСУ несколько раз безуспешно пытались малыми группами прорваться сквозь российские позиции в районе "левее от Угледара". Атаки продлились несколько часов.Во время обстрела погиб офицер штаба по имени Андрей, добавил комбриг.Ходаковский заверил, что ВСУ не смогли добиться своей цели парализовать оборону бригады."Восток" ведет боевые действия на участке фронта в районе Угледара. Врио главы ДНР Денис Пушилин называл Угледар одним из "достаточно горячих" направлений, украинские формирования продолжают перебрасывать к городу крупные резервы, из-за чего освобождение населенного пункта замедлилось.

https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851171585.html

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, александр ходаковский, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр