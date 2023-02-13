Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики обстреляли из HIMARS штаб "Востока" - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/vostok-1851655737.html
Украинские боевики обстреляли из HIMARS штаб "Востока"
Украинские боевики обстреляли из HIMARS штаб "Востока" - РИА Новости, 13.02.2023
Украинские боевики обстреляли из HIMARS штаб "Востока"
Украинские силовики обстреляли из РСЗО HIMARS штаб бригады "Восток" первого корпуса Народной милиции ДНР, сообщил командир бригады Александр Ходаковский в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:11
2023-02-13T13:02
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
александр ходаковский
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821510740_218:435:2997:1998_1920x0_80_0_0_7e920349f08b3e8e53e5b1f7dcb0b205.jpg
ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из РСЗО HIMARS штаб бригады "Восток" первого корпуса Народной милиции ДНР, сообщил командир бригады Александр Ходаковский в Telegram. Он объяснил, что накануне ВСУ несколько раз безуспешно пытались малыми группами прорваться сквозь российские позиции в районе "левее от Угледара". Атаки продлились несколько часов.Во время обстрела погиб офицер штаба по имени Андрей, добавил комбриг.Ходаковский заверил, что ВСУ не смогли добиться своей цели парализовать оборону бригады."Восток" ведет боевые действия на участке фронта в районе Угледара. Врио главы ДНР Денис Пушилин называл Угледар одним из "достаточно горячих" направлений, украинские формирования продолжают перебрасывать к городу крупные резервы, из-за чего освобождение населенного пункта замедлилось.
https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851171585.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821510740_795:422:2897:1998_1920x0_80_0_0_95ef744636dcc4f8dee4a56a9e430e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, александр ходаковский, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Александр Ходаковский, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:11 13.02.2023 (обновлено: 13:02 13.02.2023)
 
Украинские боевики обстреляли из HIMARS штаб "Востока"

Комбриг Ходаковский: ВСУ нанесли удар из HIMARS по штабу "Востока" из-за неудачной атаки

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из РСЗО HIMARS штаб бригады "Восток" первого корпуса Народной милиции ДНР, сообщил командир бригады Александр Ходаковский в Telegram.
Он объяснил, что накануне ВСУ несколько раз безуспешно пытались малыми группами прорваться сквозь российские позиции в районе "левее от Угледара". Атаки продлились несколько часов.

"Видимо, раздосадованный неудачей, он (противник. — Прим. ред.) нанес ночью удар хаймарсами по командному пункту "Востока", — написал Ходаковский.

Во время обстрела погиб офицер штаба по имени Андрей, добавил комбриг.
Ходаковский заверил, что ВСУ не смогли добиться своей цели парализовать оборону бригады.
"Восток" ведет боевые действия на участке фронта в районе Угледара.
Врио главы ДНР Денис Пушилин называл Угледар одним из "достаточно горячих" направлений, украинские формирования продолжают перебрасывать к городу крупные резервы, из-за чего освобождение населенного пункта замедлилось.
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации
10 февраля, 14:54Специальная военная операция на Украине
В Минобороны сообщили о комплексном огневом поражении ВСУ под Угледаром
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаАлександр ХодаковскийРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала