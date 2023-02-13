12:11 13.02.2023 (обновлено: 13:02 13.02.2023)
Украинские боевики обстреляли из HIMARS штаб "Востока"
Комбриг Ходаковский: ВСУ нанесли удар из HIMARS по штабу "Востока" из-за неудачной атаки
© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из РСЗО HIMARS штаб бригады "Восток" первого корпуса Народной милиции ДНР, сообщил командир бригады Александр Ходаковский в Telegram.
Он объяснил, что накануне ВСУ несколько раз безуспешно пытались малыми группами прорваться сквозь российские позиции в районе "левее от Угледара". Атаки продлились несколько часов.
"Видимо, раздосадованный неудачей, он (противник. — Прим. ред.) нанес ночью удар хаймарсами по командному пункту "Востока", — написал Ходаковский.
Во время обстрела погиб офицер штаба по имени Андрей, добавил комбриг.
Ходаковский заверил, что ВСУ не смогли добиться своей цели парализовать оборону бригады.
"Восток" ведет боевые действия на участке фронта в районе Угледара.
Врио главы ДНР Денис Пушилин называл Угледар одним из "достаточно горячих" направлений, украинские формирования продолжают перебрасывать к городу крупные резервы, из-за чего освобождение населенного пункта замедлилось.