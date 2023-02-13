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Российские военные на Украине полностью оснащены, заявил Кадыров - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/voennye-1851675971.html
Российские военные на Украине полностью оснащены, заявил Кадыров
Российские военные на Украине полностью оснащены, заявил Кадыров - РИА Новости, 13.02.2023
Российские военные на Украине полностью оснащены, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска на Украине полностью оснащены техникой. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:08
2023-02-13T13:08
специальная военная операция на украине
украина
рамзан кадыров
владимир путин
россия
донбасс
безопасность
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска на Украине полностью оснащены техникой. "На самом деле артиллерия, даже мы не ожидали, что так нужна будет, что в полях, в лесных массивах воевать (нужно будет - ред.). Но необходимость появилась, квадрокоптеры нужны были. Обучили мы (военнослужащих - ред.), артиллерия стреляет на все 100%". - сказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" в ответ на вопрос, есть ли сейчас все необходимое для российских военных на фронте. "Сегодня на позициях новая техника и люди, которые умеют пользоваться этой техникой... Чуть затишье было, это затишье дало нам возможность полностью оснастить и обучить (вооруженные силы - ред.), и дальше передислоцировать все свои войска. Новые шаги нужно делать вперед", - подчеркнул глава Чечни. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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украина, рамзан кадыров, владимир путин, россия, донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Безопасность
13:08 13.02.2023
 
Российские военные на Украине полностью оснащены, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров: российские военные на Украине полностью оснащены и обучены

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкТанкисты Вооруженных сил РФ
Танкисты Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танкисты Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска на Украине полностью оснащены техникой.
"На самом деле артиллерия, даже мы не ожидали, что так нужна будет, что в полях, в лесных массивах воевать (нужно будет - ред.). Но необходимость появилась, квадрокоптеры нужны были. Обучили мы (военнослужащих - ред.), артиллерия стреляет на все 100%". - сказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" в ответ на вопрос, есть ли сейчас все необходимое для российских военных на фронте.
"Сегодня на позициях новая техника и люди, которые умеют пользоваться этой техникой... Чуть затишье было, это затишье дало нам возможность полностью оснастить и обучить (вооруженные силы - ред.), и дальше передислоцировать все свои войска. Новые шаги нужно делать вперед", - подчеркнул глава Чечни.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
12:48Специальная военная операция на Украине
Кадыров назвал западные танки, которые получит Украина, ерундой
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРамзан КадыровВладимир ПутинРоссияДонбассБезопасность
 
 
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