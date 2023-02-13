https://ria.ru/20230213/vladivostok-1851593522.html
Во Владивостоке "черного" риелтора будут судить за убийство
Во Владивостоке "черного" риелтора будут судить за убийство - РИА Новости, 13.02.2023
Во Владивостоке "черного" риелтора будут судить за убийство
Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в том, что в составе банды убил мужчину ради продажи двух его квартир... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T05:25
2023-02-13T05:25
2023-02-13T05:45
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев - РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в том, что в составе банды убил мужчину ради продажи двух его квартир во Владивостоке, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным управления, за вознаграждение участники группы подыскали женщину, которая выступила в роли юриста и при встрече с потерпевшим в сентябре 2013 года привела его в бесчувственное состояние. Далее мужчину вывезли в окрестности села Изюбрино, где в него два раза выстрелили из гладкоствольного ружья. Тело закопали. Следователи отмечают, что фигуранты подделали паспорт потерпевшего и нелегально приобрели право собственности на две его квартиры во Владивостоке. Жилье они продали, а деньги поделили. Уголовное дело по статьям "убийство" и "мошенничество" направлено в суд для рассмотрения по существу. Организатор группы и два других соучастника уже получили длительные сроки лишения свободы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владивосток, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
05:25 13.02.2023 (обновлено: 05:45 13.02.2023)
Во Владивостоке "черного" риелтора будут судить за убийство
Во Владивостоке будут судить "черного" риелтора за убийство владельца двух квартир
ВЛАДИВОСТОК, 13 фев - РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в том, что в составе банды убил мужчину ради продажи двух его квартир во Владивостоке, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"По версии следствия, в 2013 году обвиняемый стал участником организованной группы так называемых "черных риелторов". По предложению организатора он согласился принять участие в убийстве социально неблагополучного 41-летнего мужчины, который получил в наследство две квартиры на территории Владивостока", - говорится в сообщении.
По данным управления, за вознаграждение участники группы подыскали женщину, которая выступила в роли юриста и при встрече с потерпевшим в сентябре 2013 года привела его в бесчувственное состояние. Далее мужчину вывезли в окрестности села Изюбрино, где в него два раза выстрелили из гладкоствольного ружья. Тело закопали.
Следователи
отмечают, что фигуранты подделали паспорт потерпевшего и нелегально приобрели право собственности на две его квартиры во Владивостоке
. Жилье они продали, а деньги поделили.
Уголовное дело по статьям "убийство" и "мошенничество" направлено в суд для рассмотрения по существу.
Организатор группы и два других соучастника уже получили длительные сроки лишения свободы.