https://ria.ru/20230213/vladivostok-1851593522.html

Во Владивостоке "черного" риелтора будут судить за убийство

Во Владивостоке "черного" риелтора будут судить за убийство - РИА Новости, 13.02.2023

Во Владивостоке "черного" риелтора будут судить за убийство

Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в том, что в составе банды убил мужчину ради продажи двух его квартир... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T05:25

2023-02-13T05:25

2023-02-13T05:45

происшествия

владивосток

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев - РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в том, что в составе банды убил мужчину ради продажи двух его квартир во Владивостоке, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным управления, за вознаграждение участники группы подыскали женщину, которая выступила в роли юриста и при встрече с потерпевшим в сентябре 2013 года привела его в бесчувственное состояние. Далее мужчину вывезли в окрестности села Изюбрино, где в него два раза выстрелили из гладкоствольного ружья. Тело закопали. Следователи отмечают, что фигуранты подделали паспорт потерпевшего и нелегально приобрели право собственности на две его квартиры во Владивостоке. Жилье они продали, а деньги поделили. Уголовное дело по статьям "убийство" и "мошенничество" направлено в суд для рассмотрения по существу. Организатор группы и два других соучастника уже получили длительные сроки лишения свободы.

https://ria.ru/20230209/srok-1850924221.html

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происшествия, владивосток, россия, следственный комитет россии (ск рф)