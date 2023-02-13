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Вильфанд предупредил о похолодании в Москве к концу недели

Вильфанд предупредил о похолодании в Москве к концу недели - РИА Новости, 13.02.2023

Вильфанд предупредил о похолодании в Москве к концу недели

Во второй половине недели в Москве похолодает до минус 13 градусов, температура будет ниже климатической нормы, рассказал РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T03:41

2023-02-13T03:41

2023-02-13T05:52

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

праздник крещения господня

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Во второй половине недели в Москве похолодает до минус 13 градусов, температура будет ниже климатической нормы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Во второй половине недели температура понизится, начиная с четверга ночью будут такие температуры - от минус 6 до минус 11 градусов, а с пятницы по воскресенье прогнозируется от 8 до 13 мороза, а днем - минус 2 - минус 7", - сказал Вильфанд. По его словам, такой температурный фон будет на 2 градуса ниже климатической нормы.

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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, праздник крещения господня