Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали ужесточить наказание за продажу вейпов детям - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/veypy-1851705041.html
В Госдуме призвали ужесточить наказание за продажу вейпов детям
В Госдуме призвали ужесточить наказание за продажу вейпов детям - РИА Новости, 13.02.2023
В Госдуме призвали ужесточить наказание за продажу вейпов детям
Необходимо значительно повысить штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним, а также ввести запрет на продажу в интернете комплектующих электронных сигарет без... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:47
2023-02-13T14:47
артем метелев (депутат)
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Необходимо значительно повысить штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним, а также ввести запрет на продажу в интернете комплектующих электронных сигарет без предъявления паспорта, заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия"). "Необходимо будет расширить запрет на продажу всех элементов электронных сигарет без предъявления паспорта, даже в интернете. А еще - кратно повысить штрафы за нарушение запрета", - рассказал Метелев журналистам. По словам парламентария, штрафы сегодня составляют "смешные три тысячи рублей", в то время как дети "продолжают попадать в больницы". Как добавил Метелев, профильная рабочая группа в ближайшие недели представит ряд предложений по регулирования рынка вейпов, среди обсуждаемых мер - приравнивание на законодательном уровне вейпов к сигаретам, а также запрет их рекламы. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. В Думе была образована группа при главах трех профильных комитетов - по молодежной политике, по охране здоровья и по просвещению. Координатор группы и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил РИА Новости, что не исключает проведение в Думе парламентских слушаний по теме запрета вейпов. Как отмечали собеседники агентства, они могут пройти в феврале-марте.
https://ria.ru/20230213/uchitelnitsa-1851681584.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_7d79508b6087e2f5685b195dc18f649e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артем метелев (депутат), госдума рф, общество
Артем Метелев (депутат), Госдума РФ, Общество
14:47 13.02.2023
 
В Госдуме призвали ужесточить наказание за продажу вейпов детям

Депутат Метелев призвал кратно увеличить штрафы за продажу вейпов детям

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Необходимо значительно повысить штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним, а также ввести запрет на продажу в интернете комплектующих электронных сигарет без предъявления паспорта, заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия").
"Необходимо будет расширить запрет на продажу всех элементов электронных сигарет без предъявления паспорта, даже в интернете. А еще - кратно повысить штрафы за нарушение запрета", - рассказал Метелев журналистам.
По словам парламентария, штрафы сегодня составляют "смешные три тысячи рублей", в то время как дети "продолжают попадать в больницы".
Как добавил Метелев, профильная рабочая группа в ближайшие недели представит ряд предложений по регулирования рынка вейпов, среди обсуждаемых мер - приравнивание на законодательном уровне вейпов к сигаретам, а также запрет их рекламы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. В Думе была образована группа при главах трех профильных комитетов - по молодежной политике, по охране здоровья и по просвещению. Координатор группы и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил РИА Новости, что не исключает проведение в Думе парламентских слушаний по теме запрета вейпов. Как отмечали собеседники агентства, они могут пройти в феврале-марте.
Ученики в коридоре гимназии - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13:23
В Казани уволили учительницу, курившую вейпы со старшеклассниками
 
Артем Метелев (депутат)Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала