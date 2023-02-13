https://ria.ru/20230213/veypy-1851705041.html

В Госдуме призвали ужесточить наказание за продажу вейпов детям

В Госдуме призвали ужесточить наказание за продажу вейпов детям - РИА Новости, 13.02.2023

В Госдуме призвали ужесточить наказание за продажу вейпов детям

Необходимо значительно повысить штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним, а также ввести запрет на продажу в интернете комплектующих электронных сигарет без... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:47

2023-02-13T14:47

2023-02-13T14:47

артем метелев (депутат)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Необходимо значительно повысить штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним, а также ввести запрет на продажу в интернете комплектующих электронных сигарет без предъявления паспорта, заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия"). "Необходимо будет расширить запрет на продажу всех элементов электронных сигарет без предъявления паспорта, даже в интернете. А еще - кратно повысить штрафы за нарушение запрета", - рассказал Метелев журналистам. По словам парламентария, штрафы сегодня составляют "смешные три тысячи рублей", в то время как дети "продолжают попадать в больницы". Как добавил Метелев, профильная рабочая группа в ближайшие недели представит ряд предложений по регулирования рынка вейпов, среди обсуждаемых мер - приравнивание на законодательном уровне вейпов к сигаретам, а также запрет их рекламы. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. В Думе была образована группа при главах трех профильных комитетов - по молодежной политике, по охране здоровья и по просвещению. Координатор группы и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил РИА Новости, что не исключает проведение в Думе парламентских слушаний по теме запрета вейпов. Как отмечали собеседники агентства, они могут пройти в феврале-марте.

https://ria.ru/20230213/uchitelnitsa-1851681584.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артем метелев (депутат), госдума рф, общество