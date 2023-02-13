https://ria.ru/20230213/velikobritaniya-1851649101.html

Китай мог использовать шпионские аэростаты в Британии, заявил министр

Китай мог использовать шпионские аэростаты в Британии, заявил министр - РИА Новости, 13.02.2023

Китай мог использовать шпионские аэростаты в Британии, заявил министр

Замминистра транспорта Великобритании Ричард Холден не исключил, что Китай мог ранее использовать шпионские аэростаты на территории Британии. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:56

2023-02-13T11:56

2023-02-13T11:58

в мире

великобритания

сша

китай

бен уоллес

five eyes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151472/82/1514728262_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35c9bc7ad19b6bcd8fe672a63fe05a63.jpg

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Замминистра транспорта Великобритании Ричард Холден не исключил, что Китай мог ранее использовать шпионские аэростаты на территории Британии. Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат-шпион, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. "Это возможно. Также возможно, я бы сказал, вероятно, что будут люди из китайского правительства, которые будут пытаться действовать, как враждебное государство. Мы видели подобное с Россией здесь, в Великобритании, с отравлением (Скрипалей) в Солсбери", - сказал он в эфире телеканала Sky News, отвечая на вопрос о возможном использовании КНР аэростатов в Британии в прошлом. По словам Холдена, "Китай является враждебным государством", и "правительство озабочено тем, что происходит". Ранее британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что Великобритания проведет проверку безопасности после инцидента с появлением над США китайского аэростата. Проверка призвана установить, необходимо ли изменить что-либо в наблюдении за воздушным пространством Великобритании. Председатель комитета палаты общин по иностранным делам Алисия Кернс отметила, что США поделятся с Британией и другими союзниками по разведывательному альянсу Five Eyes ("Пять глаз", включает Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Великобританию и США) своими выводами о возможностях китайских аэростатов.

https://ria.ru/20230210/aerostat-1851336157.html

https://ria.ru/20230207/tramp-1850428754.html

великобритания

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, сша, китай, бен уоллес, five eyes