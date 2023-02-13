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В Калининградской области подростки отравились вейпами
В Калининградской области подростки отравились вейпами - РИА Новости, 13.02.2023
В Калининградской области подростки отравились вейпами
Двое подростков попали в больницу с отравлением из-за вейпа в Калининграде и Гвардейске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:03
2023-02-13T17:03
2023-02-13T17:03
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КАЛИНИНГРАД, 13 фев - РИА Новости. Двое подростков попали в больницу с отравлением из-за вейпа в Калининграде и Гвардейске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области. "В ходе проведенной проверки сотрудники полиции установили, что 8-классник сделал один вдох через электронное устройство, которое ему дал один из сверстников. Сразу после этого мальчик потерял сознание", - сообщили в пресс-службе. Там пояснили, что в полицию поступило сообщение из Детской областной больницы Калининграда о том, что в приемный покой за медицинской помощью обратился 15-летний местный житель. Подростку был поставлен диагноз "отравление неизвестным веществом". В отношении 16-летнего товарища подростка составлен административный протокол по ст. 6.23 КоАП РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или никотинсодержащей продукции". Оба пострадавших подростка на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) не состоят. Ранее СМИ сообщали и о других случаях отравления школьников из-за вейпа в Калининградской области. Кроме того, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщал, что в посёлке Знаменск под Калининградом подростки попали в больницу после курения вейпов, у них диагностировали не только отравление, но и повреждение легких.
https://ria.ru/20230213/uchitelnitsa-1851681584.html
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калининградская область, калининград, гвардейск, происшествия, здоровье - общество, россия
Калининградская область, Калининград, Гвардейск, Происшествия, Здоровье - Общество, Россия
В Калининградской области подростки отравились вейпами
В Калининграде и Гвардейске в больницу с отравлением попали двое куривших вейп подростков
КАЛИНИНГРАД, 13 фев - РИА Новости. Двое подростков попали в больницу с отравлением из-за вейпа в Калининграде и Гвардейске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
"В ходе проведенной проверки сотрудники полиции установили, что 8-классник сделал один вдох через электронное устройство, которое ему дал один из сверстников. Сразу после этого мальчик потерял сознание", - сообщили в пресс-службе.
Там пояснили, что в полицию поступило сообщение из Детской областной больницы Калининграда о том, что в приемный покой за медицинской помощью обратился 15-летний местный житель. Подростку был поставлен диагноз "отравление неизвестным веществом".
"В тот же день в полицию поступило еще одно сообщение из лечебного учреждения о том, что к ним с аналогичным диагнозом поступил 13-летний житель Гвардейска. Учащийся седьмого класса сделал три вдоха через электронное устройство, которое ему дал друг, в результате чего получил отравление", - сообщили в ведомстве.
В отношении 16-летнего товарища подростка составлен административный протокол по ст. 6.23 КоАП РФ
"Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или никотинсодержащей продукции".
Оба пострадавших подростка на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) не состоят.
Ранее СМИ сообщали и о других случаях отравления школьников из-за вейпа в Калининградской области. Кроме того, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов
(ЛДПР
) сообщал, что в посёлке Знаменск под Калининградом подростки попали в больницу после курения вейпов, у них диагностировали не только отравление, но и повреждение легких.