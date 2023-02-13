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В Калининградской области подростки отравились вейпами

В Калининградской области подростки отравились вейпами - РИА Новости, 13.02.2023

В Калининградской области подростки отравились вейпами

Двое подростков попали в больницу с отравлением из-за вейпа в Калининграде и Гвардейске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:03

2023-02-13T17:03

2023-02-13T17:03

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гвардейск

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здоровье - общество

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КАЛИНИНГРАД, 13 фев - РИА Новости. Двое подростков попали в больницу с отравлением из-за вейпа в Калининграде и Гвардейске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области. "В ходе проведенной проверки сотрудники полиции установили, что 8-классник сделал один вдох через электронное устройство, которое ему дал один из сверстников. Сразу после этого мальчик потерял сознание", - сообщили в пресс-службе. Там пояснили, что в полицию поступило сообщение из Детской областной больницы Калининграда о том, что в приемный покой за медицинской помощью обратился 15-летний местный житель. Подростку был поставлен диагноз "отравление неизвестным веществом". В отношении 16-летнего товарища подростка составлен административный протокол по ст. 6.23 КоАП РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или никотинсодержащей продукции". Оба пострадавших подростка на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) не состоят. Ранее СМИ сообщали и о других случаях отравления школьников из-за вейпа в Калининградской области. Кроме того, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщал, что в посёлке Знаменск под Калининградом подростки попали в больницу после курения вейпов, у них диагностировали не только отравление, но и повреждение легких.

https://ria.ru/20230213/uchitelnitsa-1851681584.html

https://ria.ru/20230203/veyp-1849436372.html

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калининградская область, калининград, гвардейск, происшествия, здоровье - общество, россия