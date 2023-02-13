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В МИД ожидают роста использования нацвалют в расчетах с Китаем - РИА Новости, 13.02.2023
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В МИД ожидают роста использования нацвалют в расчетах с Китаем
В МИД ожидают роста использования нацвалют в расчетах с Китаем - РИА Новости, 13.02.2023
В МИД ожидают роста использования нацвалют в расчетах с Китаем
Россия ожидает, что использование рубля и юаня в расчетах между Москвой и Пекином за поставки энергоресурсов будет расти и дальше, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:06
2023-02-13T10:07
китай
россия
андрей руденко
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Россия ожидает, что использование рубля и юаня в расчетах между Москвой и Пекином за поставки энергоресурсов будет расти и дальше, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, доля национальных валют в двусторонних расчетах растет в последние годы, в 2022 году этот процесс значительно ускорился - в первом полугодии почти половина торговли с Китаем осуществлялась в рублях и юанях, во втором полугодии процесс продолжил набирать популярность, в том числе среди энергокомпаний. "Учитывая ту значимую роль, которую поставки энергоресурсов играют в российско-китайских практических связях, не сомневаюсь, что использование национальных валют будет и дальше расти, что повысит независимость двусторонних расчетов, а значит – укрепит национальную экономическую безопасность", - сказал Руденко. Москва исходит из того, что и у поставщиков, и у потребителей энергоресурсов должны быть разнообразные возможности для ведения торговли, из которых они могли бы выбирать наиболее подходящие и удобные, а не упираться в монополию, к примеру, доллара, отметил дипломат. "Рубли, юани или валюты иных государств, не стремящихся создавать искусственных препятствий другим странам, могут и уже успешно используются для расчетов за поставки энергоносителей", - добавил он. Руденко также сообщил, что в 2023 году Москва и Пекин нацелены досрочно взять новую планку, доведя товарооборот до 200 миллиардов долларов США, которые изначально планировали достичь к 2024 году. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230211/ssha-1851372858.html
https://ria.ru/20230210/natsvalyuty-1851003357.html
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китай, россия, андрей руденко
Китай, Россия, Андрей Руденко
09:06 13.02.2023 (обновлено: 10:07 13.02.2023)
 
В МИД ожидают роста использования нацвалют в расчетах с Китаем

Дипломат Руденко ожидает роста использования нацвалют в расчетах с КНР за энергоресурсы

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Россия ожидает, что использование рубля и юаня в расчетах между Москвой и Пекином за поставки энергоресурсов будет расти и дальше, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, доля национальных валют в двусторонних расчетах растет в последние годы, в 2022 году этот процесс значительно ускорился - в первом полугодии почти половина торговли с Китаем осуществлялась в рублях и юанях, во втором полугодии процесс продолжил набирать популярность, в том числе среди энергокомпаний.
"Учитывая ту значимую роль, которую поставки энергоресурсов играют в российско-китайских практических связях, не сомневаюсь, что использование национальных валют будет и дальше расти, что повысит независимость двусторонних расчетов, а значит – укрепит национальную экономическую безопасность", - сказал Руденко.
Москва исходит из того, что и у поставщиков, и у потребителей энергоресурсов должны быть разнообразные возможности для ведения торговли, из которых они могли бы выбирать наиболее подходящие и удобные, а не упираться в монополию, к примеру, доллара, отметил дипломат.
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"Рубли, юани или валюты иных государств, не стремящихся создавать искусственных препятствий другим странам, могут и уже успешно используются для расчетов за поставки энергоносителей", - добавил он.
Руденко также сообщил, что в 2023 году Москва и Пекин нацелены досрочно взять новую планку, доведя товарооборот до 200 миллиардов долларов США, которые изначально планировали достичь к 2024 году.
Читайте полный текст интервью >>>
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