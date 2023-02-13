https://ria.ru/20230213/valyuty-1851605724.html

В МИД ожидают роста использования нацвалют в расчетах с Китаем

В МИД ожидают роста использования нацвалют в расчетах с Китаем - РИА Новости, 13.02.2023

В МИД ожидают роста использования нацвалют в расчетах с Китаем

Россия ожидает, что использование рубля и юаня в расчетах между Москвой и Пекином за поставки энергоресурсов будет расти и дальше, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:06

2023-02-13T09:06

2023-02-13T10:07

китай

россия

андрей руденко

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Россия ожидает, что использование рубля и юаня в расчетах между Москвой и Пекином за поставки энергоресурсов будет расти и дальше, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, доля национальных валют в двусторонних расчетах растет в последние годы, в 2022 году этот процесс значительно ускорился - в первом полугодии почти половина торговли с Китаем осуществлялась в рублях и юанях, во втором полугодии процесс продолжил набирать популярность, в том числе среди энергокомпаний. "Учитывая ту значимую роль, которую поставки энергоресурсов играют в российско-китайских практических связях, не сомневаюсь, что использование национальных валют будет и дальше расти, что повысит независимость двусторонних расчетов, а значит – укрепит национальную экономическую безопасность", - сказал Руденко. Москва исходит из того, что и у поставщиков, и у потребителей энергоресурсов должны быть разнообразные возможности для ведения торговли, из которых они могли бы выбирать наиболее подходящие и удобные, а не упираться в монополию, к примеру, доллара, отметил дипломат. "Рубли, юани или валюты иных государств, не стремящихся создавать искусственных препятствий другим странам, могут и уже успешно используются для расчетов за поставки энергоносителей", - добавил он. Руденко также сообщил, что в 2023 году Москва и Пекин нацелены досрочно взять новую планку, доведя товарооборот до 200 миллиардов долларов США, которые изначально планировали достичь к 2024 году. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230211/ssha-1851372858.html

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китай

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

китай, россия, андрей руденко