https://ria.ru/20230213/vagner-1851603519.html

Депутат Госдумы предложил урегулировать вопрос группы "Вагнер"

Депутат Госдумы предложил урегулировать вопрос группы "Вагнер" - РИА Новости, 13.02.2023

Депутат Госдумы предложил урегулировать вопрос группы "Вагнер"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил законодательно урегулировать вопрос группы "Вагнер". РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:49

2023-02-13T08:49

2023-02-13T08:49

михаил шеремет

госдума рф

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил законодательно урегулировать вопрос группы "Вагнер". "Вопрос нахождения ЧВК "Вагнер" законодательно в нашей стране не урегулирован. Надо найти компромиссы, которые могли бы защитить наших сограждан, которые сегодня воюют на передовой, успешно защищая нашу страну", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, наделение участников "Вагнера", к примеру, правовым статусом ветеранов боевых действий позволит уравнять их в социальных правах с военнослужащими. "Люди должны быть социально защищены. Они имеют право также получать официальные государственные награды, быть обеспечены всеми предусмотренными льготами, субсидиями и пенсиями", - подчеркнул Шеремет.

https://ria.ru/20230209/vagner-1850724693.html

https://ria.ru/20230116/vagner-1845152403.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил шеремет, госдума рф, безопасность