Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы предложил урегулировать вопрос группы "Вагнер" - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/vagner-1851603519.html
Депутат Госдумы предложил урегулировать вопрос группы "Вагнер"
Депутат Госдумы предложил урегулировать вопрос группы "Вагнер" - РИА Новости, 13.02.2023
Депутат Госдумы предложил урегулировать вопрос группы "Вагнер"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил законодательно урегулировать вопрос группы "Вагнер". РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T08:49
2023-02-13T08:49
михаил шеремет
госдума рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844013995_0:441:960:981_1920x0_80_0_0_07c2f438ef957062a15cad5650dac41f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил законодательно урегулировать вопрос группы "Вагнер". "Вопрос нахождения ЧВК "Вагнер" законодательно в нашей стране не урегулирован. Надо найти компромиссы, которые могли бы защитить наших сограждан, которые сегодня воюют на передовой, успешно защищая нашу страну", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, наделение участников "Вагнера", к примеру, правовым статусом ветеранов боевых действий позволит уравнять их в социальных правах с военнослужащими. "Люди должны быть социально защищены. Они имеют право также получать официальные государственные награды, быть обеспечены всеми предусмотренными льготами, субсидиями и пенсиями", - подчеркнул Шеремет.
https://ria.ru/20230209/vagner-1850724693.html
https://ria.ru/20230116/vagner-1845152403.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844013995_0:451:960:1171_1920x0_80_0_0_f0c0817c5cb86fc1523d73f1269c0ca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил шеремет, госдума рф, безопасность
Михаил Шеремет, Госдума РФ, Безопасность
08:49 13.02.2023
 
Депутат Госдумы предложил урегулировать вопрос группы "Вагнер"

Депутат Госдумы Шеремет предложил законодательно урегулировать вопрос группы "Вагнер"

© РИА НовостиБойцы ЧВК "Вагнер" с Евгением Пригожиным
Бойцы ЧВК Вагнер с Евгением Пригожиным - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости
Бойцы ЧВК "Вагнер" с Евгением Пригожиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил законодательно урегулировать вопрос группы "Вагнер".
"Вопрос нахождения ЧВК "Вагнер" законодательно в нашей стране не урегулирован. Надо найти компромиссы, которые могли бы защитить наших сограждан, которые сегодня воюют на передовой, успешно защищая нашу страну", - сказал Шеремет РИА Новости.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 09:12
Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу "Вагнер"
По его мнению, наделение участников "Вагнера", к примеру, правовым статусом ветеранов боевых действий позволит уравнять их в социальных правах с военнослужащими.
"Люди должны быть социально защищены. Они имеют право также получать официальные государственные награды, быть обеспечены всеми предусмотренными льготами, субсидиями и пенсиями", - подчеркнул Шеремет.
Боец подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 12:48Специальная военная операция на Украине
В Кремле опровергли слухи о конфликте между "Вагнером" и Минобороны
 
Михаил ШереметГосдума РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала