https://ria.ru/20230213/vagner-1851603519.html
Депутат Госдумы предложил урегулировать вопрос группы "Вагнер"
Депутат Госдумы предложил урегулировать вопрос группы "Вагнер" - РИА Новости, 13.02.2023
Депутат Госдумы предложил урегулировать вопрос группы "Вагнер"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил законодательно урегулировать вопрос группы "Вагнер". РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T08:49
2023-02-13T08:49
2023-02-13T08:49
михаил шеремет
госдума рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил законодательно урегулировать вопрос группы "Вагнер". "Вопрос нахождения ЧВК "Вагнер" законодательно в нашей стране не урегулирован. Надо найти компромиссы, которые могли бы защитить наших сограждан, которые сегодня воюют на передовой, успешно защищая нашу страну", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, наделение участников "Вагнера", к примеру, правовым статусом ветеранов боевых действий позволит уравнять их в социальных правах с военнослужащими. "Люди должны быть социально защищены. Они имеют право также получать официальные государственные награды, быть обеспечены всеми предусмотренными льготами, субсидиями и пенсиями", - подчеркнул Шеремет.
https://ria.ru/20230209/vagner-1850724693.html
https://ria.ru/20230116/vagner-1845152403.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил шеремет, госдума рф, безопасность
Михаил Шеремет, Госдума РФ, Безопасность
Депутат Госдумы предложил урегулировать вопрос группы "Вагнер"
Депутат Госдумы Шеремет предложил законодательно урегулировать вопрос группы "Вагнер"
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил законодательно урегулировать вопрос группы "Вагнер".
"Вопрос нахождения ЧВК "Вагнер" законодательно в нашей стране не урегулирован. Надо найти компромиссы, которые могли бы защитить наших сограждан, которые сегодня воюют на передовой, успешно защищая нашу страну", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, наделение участников "Вагнера", к примеру, правовым статусом ветеранов боевых действий позволит уравнять их в социальных правах с военнослужащими.
"Люди должны быть социально защищены. Они имеют право также получать официальные государственные награды, быть обеспечены всеми предусмотренными льготами, субсидиями и пенсиями", - подчеркнул Шеремет.