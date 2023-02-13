21:07 13.02.2023 (обновлено: 21:26 13.02.2023)
Французский разведчик пришел в ужас из-за решения Зеленского
Разведчик Жюйе: Зеленский обделил Францию контрактами на восстановление Украины
© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обделил Францию контрактами на восстановление страны, заявил бывший разведчик службы DGSE Ален Жюйе в интервью Boulevard Voltaire.
"Зеленский дал поручение, по которому крупнейший в США пенсионный фонд Black Rock получает права на послевоенное восстановление Украины. А это значит, что все опять будут делать американцы, а мы останемся с носом — как это уже было на Балканах, то есть в Боснии и других странах региона", — сказал он.
Жюйе заявил, что эта информация очень тревожит его, поскольку Париж выделил около 7,5 миллиарда евро на помощь Киеву, но после указа украинского лидера выходит, что французская сторона потратила деньги напрасно.
Ранее Киевская школа экономики опубликовала аналитический отчет и оценила потери Украины от спецоперации в 108 миллиардов долларов. По мнению экспертов, на восстановление страны требуется 750 миллиардов. Это совпало с цифрами, озвученными премьером Денисом Шмыгалем. Советник руководителя офиса президента Тимофей Милованов, заявил, что на реконструкцию страны каждый год нужно по 100 миллиардов долларов.
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