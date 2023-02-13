https://ria.ru/20230213/ukraina-1851814294.html

Французский разведчик пришел в ужас из-за решения Зеленского

Французский разведчик пришел в ужас из-за решения Зеленского - РИА Новости, 13.02.2023

Французский разведчик пришел в ужас из-за решения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обделил Францию контрактами на восстановление страны, заявил бывший разведчик службы DGSE Ален Жюйе в интервью Boulevard... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T21:07

2023-02-13T21:07

2023-02-13T21:26

политика

украина

франция

сша

владимир зеленский

денис шмыгаль

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обделил Францию контрактами на восстановление страны, заявил бывший разведчик службы DGSE Ален Жюйе в интервью Boulevard Voltaire.Жюйе заявил, что эта информация очень тревожит его, поскольку Париж выделил около 7,5 миллиарда евро на помощь Киеву, но после указа украинского лидера выходит, что французская сторона потратила деньги напрасно.Ранее Киевская школа экономики опубликовала аналитический отчет и оценила потери Украины от спецоперации в 108 миллиардов долларов. По мнению экспертов, на восстановление страны требуется 750 миллиардов. Это совпало с цифрами, озвученными премьером Денисом Шмыгалем. Советник руководителя офиса президента Тимофей Милованов, заявил, что на реконструкцию страны каждый год нужно по 100 миллиардов долларов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, украина, франция, сша, владимир зеленский, денис шмыгаль