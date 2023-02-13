https://ria.ru/20230213/ukraina-1851766052.html

В Киеве рассказали, что мешает заключить мирный договор с Россией

В Киеве рассказали, что мешает заключить мирный договор с Россией - РИА Новости, 13.02.2023

В Киеве рассказали, что мешает заключить мирный договор с Россией

США препятствуют тому, чтобы Киев пошел на заключение мирного договора с Москвой, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:50

2023-02-13T17:50

2023-02-13T18:08

политика

россия

сша

украина

леонид кучма

олег соскин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. США препятствуют тому, чтобы Киев пошел на заключение мирного договора с Москвой, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Несколькими днями ранее Соскин предупредил о риске свержения президента страны Владимира Зеленского из-за нарастания репрессий в отношении граждан и серьезных неудач ВСУ в боях с российской армией.В Москве неоднократно подчеркивали, что США и Евросоюз пытаются затянуть конфликт на Украине путем поставок оружия и финансирования киевского режима. Как заявлял глава МИД Сергей Лавров, грузы с боеприпасами и амуницией для украинской армии станут законной целью ВКС России.

https://ria.ru/20230213/zelenskiy-1851589678.html

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политика, россия, сша, украина, леонид кучма, олег соскин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии