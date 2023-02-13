https://ria.ru/20230213/ukraina-1851744542.html

Глава МИД Венгрии рассказал, что нужно для урегулирования на Украине

Глава МИД Венгрии рассказал, что нужно для урегулирования на Украине - РИА Новости, 13.02.2023

Глава МИД Венгрии рассказал, что нужно для урегулирования на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что для урегулирования на Украине нужны мирные переговоры, но военная риторика крепнет. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:46

2023-02-13T16:46

2023-02-13T18:03

в мире

венгрия

украина

петер сийярто

сергей алейник

минск

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МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что для урегулирования на Украине нужны мирные переговоры, но военная риторика крепнет."Самая главная задача сейчас – это спасение жизней людей. Более важной задачи нет, но спасти жизни можно, только если война закончится, если будет объявлено перемирие и начнутся мирные переговоры", - сказал Сийярто журналистам в Минске по итогам своих переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.Он подчеркнул, что без этих двух пунктов мира на Украине не будет, однако с сожалением констатировал, что "военная риторика становится крепче". Сийярто выразил опасение, что в результате этого военные действия на Украине могут быть затянуты.Сийярто заявил, что Венгрия изо дня в день ощущает на себе влияние конфликта на Украине – в виде свыше миллиона прибывших в страну беженцев с Украины, двузначной инфляции и цен на энергоносители, которые "взлетели до небес". По его словам, венгры уже заплатили за это высокую цену."Мы хотим обратиться к мировому сообществу сконцентрировать свое внимание на том, как можно достичь мира на Украине. Хотим обратиться к мировому сообществу, чтобы оно не принимало решения, не делало заявлений, которые могут привести к затягиванию войны или ее расширению. Я попросил Беларусь предпринять все возможное для достижения мира на Украине и недопущения затягивания эскалации", - сказал глава МИД. Министр отметил, что Венгрия не поставляет вооружение, а лишь оказывает серьезную гуманитарную помощь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации из-за конфликта.Он допустил, что его визит в Минск может быть воспринят на Западе критически, но заявил, что каналы коммуникации должны оставаться открытыми. "Если мы закроем каналы коммуникации, мы откажемся от надежды на мир. А мы хотим мира… Если мы не будем разговаривать, война не закончится… Думаю, абсолютно уместно укреплять голос мира здесь, в стране, где уже проходили мирные переговоры. Мы надеемся, что мирные переговоры снова будут. Беларусь и Венгрия предложили свою территорию для них, все равно, где они пройдут, главное, чтобы они были", - добавил Сийярто.

https://ria.ru/20230213/ukraina-1851741268.html

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Дарья Буймова

в мире, венгрия, украина, петер сийярто, сергей алейник, минск