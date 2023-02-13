16:38 13.02.2023 (обновлено: 18:39 13.02.2023)
Белоруссия и Венгрия не поддерживают накачку Украины оружием, заявил Минск
МИД Белоруссии: Минск и Будапешт не поддерживают накачку Украины оружием
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Белоруссия и Венгрия не поддерживают накачку Украины оружием, выступают за мирное урегулирование, заявил в понедельник глава белорусского МИД Сергей Алейник после переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.
"Особое внимание было уделено ситуации в Украине. Во многом наши подходы с венгерскими партнерами совпадают. Обе страны не поддерживают накачку оружием зоны конфликта и выступают за мирное урегулирования ситуации", - сказал глава белорусского МИД журналистам в понедельник в Минске.
Он отметил, что в 2022 году Венгрия предлагала свою территорию для проведения переговоров по мирному урегулированию. "Беларусь на постоянной основе предоставляет такую возможность начиная с 2014 года. В прошлом году три раунда также прошли на белорусской земле. Хочу подтвердить, что мы готовы продолжить эту практику. Минская площадка всегда открыта для мира", - добавил Алейник.
Он подчеркнул, что только политико-дипломатические меры могут содействовать восстановлению мира в регионе. "Беларусь делает все от нее зависящее, чтобы наступил мир и спокойствие, цену и значимость которого наш народ знает как никакой другой", - сказал он.
Министр констатировал, что в целом у Белоруссии и Венгрии много точек соприкосновения. "Мы во многом понимаем и разделяем позиции друг друга. И видим реальные перспективы дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах", - сказал он.
Алейник с удовлетворением отметил, что диалог Белоруссии и Венгрии продолжается на принципах равноправия, взаимного уважения, что является важным фундаментом дипломатических отношений и о чем в современной дипломатии многие начинают забывать. Он подчеркнул, что и Минск, и Будапешт выстраивают свою внешнюю политику на основе национальных интересов, учитывают национальные особенности и традиции партнеров, стремятся понимать и уважать ценностные их ориентиры, находить точки соприкосновения и взаимной выгоды, безусловно выполнять достигнутые договоренности и соблюдать обязательства.