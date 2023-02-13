https://ria.ru/20230213/ukraina-1851741268.html

Белоруссия и Венгрия не поддерживают накачку Украины оружием, заявил Минск

Белоруссия и Венгрия не поддерживают накачку Украины оружием, заявил Минск - РИА Новости, 13.02.2023

Белоруссия и Венгрия не поддерживают накачку Украины оружием, заявил Минск

Белоруссия и Венгрия не поддерживают накачку Украины оружием, выступают за мирное урегулирование, заявил в понедельник глава белорусского МИД Сергей Алейник... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:38

2023-02-13T16:38

2023-02-13T18:39

в мире

белоруссия

венгрия

украина

мид белоруссии

сергей алейник

петер сийярто

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МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Белоруссия и Венгрия не поддерживают накачку Украины оружием, выступают за мирное урегулирование, заявил в понедельник глава белорусского МИД Сергей Алейник после переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.Он отметил, что в 2022 году Венгрия предлагала свою территорию для проведения переговоров по мирному урегулированию. "Беларусь на постоянной основе предоставляет такую возможность начиная с 2014 года. В прошлом году три раунда также прошли на белорусской земле. Хочу подтвердить, что мы готовы продолжить эту практику. Минская площадка всегда открыта для мира", - добавил Алейник.Он подчеркнул, что только политико-дипломатические меры могут содействовать восстановлению мира в регионе. "Беларусь делает все от нее зависящее, чтобы наступил мир и спокойствие, цену и значимость которого наш народ знает как никакой другой", - сказал он.Министр констатировал, что в целом у Белоруссии и Венгрии много точек соприкосновения. "Мы во многом понимаем и разделяем позиции друг друга. И видим реальные перспективы дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах", - сказал он.Алейник с удовлетворением отметил, что диалог Белоруссии и Венгрии продолжается на принципах равноправия, взаимного уважения, что является важным фундаментом дипломатических отношений и о чем в современной дипломатии многие начинают забывать. Он подчеркнул, что и Минск, и Будапешт выстраивают свою внешнюю политику на основе национальных интересов, учитывают национальные особенности и традиции партнеров, стремятся понимать и уважать ценностные их ориентиры, находить точки соприкосновения и взаимной выгоды, безусловно выполнять достигнутые договоренности и соблюдать обязательства.

https://ria.ru/20230213/peregovory-1851740905.html

https://ria.ru/20230213/armiya-1851758831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, венгрия, украина, мид белоруссии, сергей алейник, петер сийярто