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Киев получил от Парижа две солнечные электростанции - РИА Новости, 13.02.2023
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Киев получил от Парижа две солнечные электростанции
Киев получил от Парижа две солнечные электростанции - РИА Новости, 13.02.2023
Киев получил от Парижа две солнечные электростанции
Киев получил от Франции две солнечные электростанции для оснащения объектов критической инфраструктуры стоимостью 250 тысяч евро, заявил в понедельник мэр... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:34
2023-02-13T16:35
в мире
киев
франция
виталий кличко
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Киев получил от Франции две солнечные электростанции для оснащения объектов критической инфраструктуры стоимостью 250 тысяч евро, заявил в понедельник мэр города Виталий Кличко. "Столица продолжает оснащать объекты критической инфраструктуры альтернативными источниками питания. Сегодня Киев получил две уникальных солнечных электростанции от ведущего французского производителя фотоэлектрических панелей Roy Group Energy. Для их приобретения французские партнеры собрали 250 тысяч евро. Еще 50 тысяч евро предоставила компания JCI (Junior Chamber International", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Он пояснил, что одна из автономных электростанций будет работать в консультативно-диагностическом центре. Другая в Святошинском психоневрологическом интернате. Монтаж электростанций французские специалисты начали в понедельник.
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в мире, киев, франция, виталий кличко
В мире, Киев, Франция, Виталий Кличко
16:34 13.02.2023 (обновлено: 16:35 13.02.2023)
 
Киев получил от Парижа две солнечные электростанции

Кличко: Киев получил от Парижа две солнечные электростанции стоимостью 250 тысяч евро

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкСотрудник осматривает состояние фотоэлектрических элементов
Сотрудник осматривает состояние фотоэлектрических элементов - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Сотрудник осматривает состояние фотоэлектрических элементов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Киев получил от Франции две солнечные электростанции для оснащения объектов критической инфраструктуры стоимостью 250 тысяч евро, заявил в понедельник мэр города Виталий Кличко.
"Столица продолжает оснащать объекты критической инфраструктуры альтернативными источниками питания. Сегодня Киев получил две уникальных солнечных электростанции от ведущего французского производителя фотоэлектрических панелей Roy Group Energy. Для их приобретения французские партнеры собрали 250 тысяч евро. Еще 50 тысяч евро предоставила компания JCI (Junior Chamber International", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что одна из автономных электростанций будет работать в консультативно-диагностическом центре. Другая в Святошинском психоневрологическом интернате. Монтаж электростанций французские специалисты начали в понедельник.
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