https://ria.ru/20230213/ukraina-1851738448.html

Киев получил от Парижа две солнечные электростанции

Киев получил от Парижа две солнечные электростанции - РИА Новости, 13.02.2023

Киев получил от Парижа две солнечные электростанции

Киев получил от Франции две солнечные электростанции для оснащения объектов критической инфраструктуры стоимостью 250 тысяч евро, заявил в понедельник мэр... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:34

2023-02-13T16:34

2023-02-13T16:35

в мире

киев

франция

виталий кличко

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Киев получил от Франции две солнечные электростанции для оснащения объектов критической инфраструктуры стоимостью 250 тысяч евро, заявил в понедельник мэр города Виталий Кличко. "Столица продолжает оснащать объекты критической инфраструктуры альтернативными источниками питания. Сегодня Киев получил две уникальных солнечных электростанции от ведущего французского производителя фотоэлектрических панелей Roy Group Energy. Для их приобретения французские партнеры собрали 250 тысяч евро. Еще 50 тысяч евро предоставила компания JCI (Junior Chamber International", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Он пояснил, что одна из автономных электростанций будет работать в консультативно-диагностическом центре. Другая в Святошинском психоневрологическом интернате. Монтаж электростанций французские специалисты начали в понедельник.

https://ria.ru/20230213/ukraina-1851736667.html

киев

франция

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, франция, виталий кличко