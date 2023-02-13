https://ria.ru/20230213/ukraina-1851716751.html

Китайцы предупредили об исчезновении Украины после слов Подоляка о России

Китайцы предупредили об исчезновении Украины после слов Подоляка о России - РИА Новости, 13.02.2023

Китайцы предупредили об исчезновении Украины после слов Подоляка о России

Читатели китайской газеты "Гуанча" отреагировали на заявление советника офиса президента Украины Зеленского Михаила Подоляка о необходимости "победы" над... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:32

2023-02-13T15:32

2023-02-13T15:53

политика

украина

россия

михаил подоляк

владимир путин

нато

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуанча" отреагировали на заявление советника офиса президента Украины Зеленского Михаила Подоляка о необходимости "победы" над Россией."Увы-увы, скоро не будет такой страны, как Украина! Ах, какая жалость!" — сыронизировал участник дискуссии."Просто отправь семью Зеленского и свою семью за границу. Как только вы уедете, конфликт очень быстро закончится", — предположил другой."Я не знаю, откуда у группы людей под командованием Зеленского такая уверенность и такой апломб. Они много говорят, и все это — сплошь чепуха. То ли это алкоголизм, то ли экстази, поставляемое НАТО, то ли наркотические галлюцинации. Однако раз уж в целом атмосфера в Европе сейчас такая волшебная, неужели только грибовидное облако сможет пробудить этих людей от весенних мечтаний?" — задался вопросом читатель."Но США хотят, чтобы вы сражались до последнего украинца, так что затяните пояса", — посоветовали в беседе.Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Запада не получилось и не получится нанести поражение России на поле боя. Как только американские и европейские дипломаты осознали, что это невозможно, они переключились на другую задачу — расколоть российское общество и разрушить страну изнутри, однако и в этом деле они потерпели неудачу, отметил глава государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230212/pobeda-1851548133.html

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политика, украина, россия, михаил подоляк, владимир путин, нато