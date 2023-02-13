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Китайцы предупредили об исчезновении Украины после слов Подоляка о России - РИА Новости, 13.02.2023
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Китайцы предупредили об исчезновении Украины после слов Подоляка о России
Китайцы предупредили об исчезновении Украины после слов Подоляка о России - РИА Новости, 13.02.2023
Китайцы предупредили об исчезновении Украины после слов Подоляка о России
Читатели китайской газеты "Гуанча" отреагировали на заявление советника офиса президента Украины Зеленского Михаила Подоляка о необходимости "победы" над... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:32
2023-02-13T15:53
политика
украина
россия
михаил подоляк
владимир путин
нато
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуанча" отреагировали на заявление советника офиса президента Украины Зеленского Михаила Подоляка о необходимости "победы" над Россией."Увы-увы, скоро не будет такой страны, как Украина! Ах, какая жалость!" — сыронизировал участник дискуссии."Просто отправь семью Зеленского и свою семью за границу. Как только вы уедете, конфликт очень быстро закончится", — предположил другой."Я не знаю, откуда у группы людей под командованием Зеленского такая уверенность и такой апломб. Они много говорят, и все это — сплошь чепуха. То ли это алкоголизм, то ли экстази, поставляемое НАТО, то ли наркотические галлюцинации. Однако раз уж в целом атмосфера в Европе сейчас такая волшебная, неужели только грибовидное облако сможет пробудить этих людей от весенних мечтаний?" — задался вопросом читатель."Но США хотят, чтобы вы сражались до последнего украинца, так что затяните пояса", — посоветовали в беседе.Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Запада не получилось и не получится нанести поражение России на поле боя. Как только американские и европейские дипломаты осознали, что это невозможно, они переключились на другую задачу — расколоть российское общество и разрушить страну изнутри, однако и в этом деле они потерпели неудачу, отметил глава государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230212/pobeda-1851548133.html
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политика, украина, россия, михаил подоляк, владимир путин, нато
Политика, Украина, Россия, Михаил Подоляк, Владимир Путин, НАТО
15:32 13.02.2023 (обновлено: 15:53 13.02.2023)
 
Китайцы предупредили об исчезновении Украины после слов Подоляка о России

Читатели "Гуанча" предупредили об исчезновении Украины после слов Подоляка о России

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуанча" отреагировали на заявление советника офиса президента Украины Зеленского Михаила Подоляка о необходимости "победы" над Россией.

"Какая глупость, как Украина может одержать победу над Россией? У последней — тысячи ядерных бомб, Киев гарантированно проиграет", — написали в комментариях.

"Увы-увы, скоро не будет такой страны, как Украина! Ах, какая жалость!" — сыронизировал участник дискуссии.
"Просто отправь семью Зеленского и свою семью за границу. Как только вы уедете, конфликт очень быстро закончится", — предположил другой.
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"Я не знаю, откуда у группы людей под командованием Зеленского такая уверенность и такой апломб. Они много говорят, и все это — сплошь чепуха. То ли это алкоголизм, то ли экстази, поставляемое НАТО, то ли наркотические галлюцинации. Однако раз уж в целом атмосфера в Европе сейчас такая волшебная, неужели только грибовидное облако сможет пробудить этих людей от весенних мечтаний?" — задался вопросом читатель.
"Но США хотят, чтобы вы сражались до последнего украинца, так что затяните пояса", — посоветовали в беседе.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Запада не получилось и не получится нанести поражение России на поле боя. Как только американские и европейские дипломаты осознали, что это невозможно, они переключились на другую задачу — расколоть российское общество и разрушить страну изнутри, однако и в этом деле они потерпели неудачу, отметил глава государства.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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