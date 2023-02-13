15:32 13.02.2023 (обновлено: 15:53 13.02.2023)
Китайцы предупредили об исчезновении Украины после слов Подоляка о России
Читатели "Гуанча" предупредили об исчезновении Украины после слов Подоляка о России
© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуанча" отреагировали на заявление советника офиса президента Украины Зеленского Михаила Подоляка о необходимости "победы" над Россией.
"Какая глупость, как Украина может одержать победу над Россией? У последней — тысячи ядерных бомб, Киев гарантированно проиграет", — написали в комментариях.
"Увы-увы, скоро не будет такой страны, как Украина! Ах, какая жалость!" — сыронизировал участник дискуссии.
"Просто отправь семью Зеленского и свою семью за границу. Как только вы уедете, конфликт очень быстро закончится", — предположил другой.
"Я не знаю, откуда у группы людей под командованием Зеленского такая уверенность и такой апломб. Они много говорят, и все это — сплошь чепуха. То ли это алкоголизм, то ли экстази, поставляемое НАТО, то ли наркотические галлюцинации. Однако раз уж в целом атмосфера в Европе сейчас такая волшебная, неужели только грибовидное облако сможет пробудить этих людей от весенних мечтаний?" — задался вопросом читатель.
"Но США хотят, чтобы вы сражались до последнего украинца, так что затяните пояса", — посоветовали в беседе.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Запада не получилось и не получится нанести поражение России на поле боя. Как только американские и европейские дипломаты осознали, что это невозможно, они переключились на другую задачу — расколоть российское общество и разрушить страну изнутри, однако и в этом деле они потерпели неудачу, отметил глава государства.
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