https://ria.ru/20230213/ukraina-1851629604.html
Киев выдержит долгий конфликт только при помощи Запада, заявили в Варшаве
Киев выдержит долгий конфликт только при помощи Запада, заявили в Варшаве - РИА Новости, 13.02.2023
Киев выдержит долгий конфликт только при помощи Запада, заявили в Варшаве
Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает, что Киев выдержит боевые действия, которые будут "долгими", только при поддержке... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:47
2023-02-13T10:47
2023-02-13T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
мариуш блащак
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает, что Киев выдержит боевые действия, которые будут "долгими", только при поддержке Запада. В эфире телеканала Polsat он заявил, что "все говорит о том, что" конфликт "будет продолжаться долго". "Все об этом говорит, к сожалению", - сказал Блащак. Отвечая на вопрос "выдержит ли Украина" долгие боевые действия, он заявил, что "все зависит от того, будет ли она (Украина – ред.) получать поддержку с Запада. Он добавил, что "нашей важнейшей целью является то, чтобы поддерживать Украину, а также развивать Войско польское". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, польша, мариуш блащак, нато, ситуация в днр и лнр
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Киев выдержит долгий конфликт только при помощи Запада, заявили в Варшаве
Министр обороны Польши Блащак: Киев выдержит боевые действия только при поддержке Запада