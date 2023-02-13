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Киев выдержит долгий конфликт только при помощи Запада, заявили в Варшаве - РИА Новости, 13.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/ukraina-1851629604.html
Киев выдержит долгий конфликт только при помощи Запада, заявили в Варшаве
Киев выдержит долгий конфликт только при помощи Запада, заявили в Варшаве - РИА Новости, 13.02.2023
Киев выдержит долгий конфликт только при помощи Запада, заявили в Варшаве
Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает, что Киев выдержит боевые действия, которые будут "долгими", только при поддержке... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:47
2023-02-13T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
мариуш блащак
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает, что Киев выдержит боевые действия, которые будут "долгими", только при поддержке Запада. В эфире телеканала Polsat он заявил, что "все говорит о том, что" конфликт "будет продолжаться долго". "Все об этом говорит, к сожалению", - сказал Блащак. Отвечая на вопрос "выдержит ли Украина" долгие боевые действия, он заявил, что "все зависит от того, будет ли она (Украина – ред.) получать поддержку с Запада. Он добавил, что "нашей важнейшей целью является то, чтобы поддерживать Украину, а также развивать Войско польское". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html
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в мире, украина, польша, мариуш блащак, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Мариуш Блащак, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:47 13.02.2023
 
Киев выдержит долгий конфликт только при помощи Запада, заявили в Варшаве

Министр обороны Польши Блащак: Киев выдержит боевые действия только при поддержке Запада

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает, что Киев выдержит боевые действия, которые будут "долгими", только при поддержке Запада.
В эфире телеканала Polsat он заявил, что "все говорит о том, что" конфликт "будет продолжаться долго". "Все об этом говорит, к сожалению", - сказал Блащак.
Отвечая на вопрос "выдержит ли Украина" долгие боевые действия, он заявил, что "все зависит от того, будет ли она (Украина – ред.) получать поддержку с Запада. Он добавил, что "нашей важнейшей целью является то, чтобы поддерживать Украину, а также развивать Войско польское".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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"Призрак Киева" бродит по Европе. Зеленскому подрезали крылья
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаМариуш БлащакНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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