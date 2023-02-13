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ГПУ раскрыла схему вывоза уклонистов с Украины через благотворительный фонд - РИА Новости, 13.02.2023
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ГПУ раскрыла схему вывоза уклонистов с Украины через благотворительный фонд
ГПУ раскрыла схему вывоза уклонистов с Украины через благотворительный фонд - РИА Новости, 13.02.2023
ГПУ раскрыла схему вывоза уклонистов с Украины через благотворительный фонд
В Киевской области правоохранители разоблачили руководителя благотворительного фонда, который переправлял военнообязанных за границу под видом волонтеров,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:51
2023-02-13T14:53
в мире
украина
киевская область
владимир зеленский
верховная рада украины
гпу
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Киевской области правоохранители разоблачили руководителя благотворительного фонда, который переправлял военнообязанных за границу под видом волонтеров, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора Украины. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 19 февраля 2023 года. "При процессуальном руководстве прокуроров Броварской окружной прокуратуры сообщено о подозрении руководителю благотворительного фонда по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, житель Киевской области во время действия военного положения разработал схему переправки военнообязанных мужчин через государственную границу за 7,5 тысяч долларов. С этой целью он создал благотворительный фонд и арендовал помещение. Уточняется, что подозреваемый обещал организовать выезд уклонистам по поддельным справкам в качестве волонтеров. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Владимир Зеленский 6 февраля предложил продлить сроки военного положения на Украине и мобилизации еще на 90 дней, следует из законопроектов, внесенных им в Верховную раду.
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в мире, украина, киевская область, владимир зеленский, верховная рада украины, гпу
В мире, Украина, Киевская область, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, ГПУ
14:51 13.02.2023 (обновлено: 14:53 13.02.2023)
 
ГПУ раскрыла схему вывоза уклонистов с Украины через благотворительный фонд

На Украине благотворительный фонд переправлял уклонистов за границу под видом волонтеров

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Киевской области правоохранители разоблачили руководителя благотворительного фонда, который переправлял военнообязанных за границу под видом волонтеров, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора Украины.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 19 февраля 2023 года.
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"При процессуальном руководстве прокуроров Броварской окружной прокуратуры сообщено о подозрении руководителю благотворительного фонда по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным следствия, житель Киевской области во время действия военного положения разработал схему переправки военнообязанных мужчин через государственную границу за 7,5 тысяч долларов. С этой целью он создал благотворительный фонд и арендовал помещение. Уточняется, что подозреваемый обещал организовать выезд уклонистам по поддельным справкам в качестве волонтеров.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Владимир Зеленский 6 февраля предложил продлить сроки военного положения на Украине и мобилизации еще на 90 дней, следует из законопроектов, внесенных им в Верховную раду.
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В миреУкраинаКиевская областьВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныГПУ
 
 
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