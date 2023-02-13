https://ria.ru/20230213/uklonisty-1851706575.html

ГПУ раскрыла схему вывоза уклонистов с Украины через благотворительный фонд

ГПУ раскрыла схему вывоза уклонистов с Украины через благотворительный фонд - РИА Новости, 13.02.2023

ГПУ раскрыла схему вывоза уклонистов с Украины через благотворительный фонд

В Киевской области правоохранители разоблачили руководителя благотворительного фонда, который переправлял военнообязанных за границу под видом волонтеров,... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:51

2023-02-13T14:51

2023-02-13T14:53

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Киевской области правоохранители разоблачили руководителя благотворительного фонда, который переправлял военнообязанных за границу под видом волонтеров, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора Украины. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 19 февраля 2023 года. "При процессуальном руководстве прокуроров Броварской окружной прокуратуры сообщено о подозрении руководителю благотворительного фонда по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, житель Киевской области во время действия военного положения разработал схему переправки военнообязанных мужчин через государственную границу за 7,5 тысяч долларов. С этой целью он создал благотворительный фонд и арендовал помещение. Уточняется, что подозреваемый обещал организовать выезд уклонистам по поддельным справкам в качестве волонтеров. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Владимир Зеленский 6 февраля предложил продлить сроки военного положения на Украине и мобилизации еще на 90 дней, следует из законопроектов, внесенных им в Верховную раду.

https://ria.ru/20230202/ukraina-1849244304.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, киевская область, владимир зеленский, верховная рада украины, гпу