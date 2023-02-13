https://ria.ru/20230213/uklonisty-1851706575.html
ГПУ раскрыла схему вывоза уклонистов с Украины через благотворительный фонд
ГПУ раскрыла схему вывоза уклонистов с Украины через благотворительный фонд - РИА Новости, 13.02.2023
ГПУ раскрыла схему вывоза уклонистов с Украины через благотворительный фонд
В Киевской области правоохранители разоблачили руководителя благотворительного фонда, который переправлял военнообязанных за границу под видом волонтеров,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:51
2023-02-13T14:51
2023-02-13T14:53
в мире
украина
киевская область
владимир зеленский
верховная рада украины
гпу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_3246b9ae3f4a861dea80eee43d7fbea5.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Киевской области правоохранители разоблачили руководителя благотворительного фонда, который переправлял военнообязанных за границу под видом волонтеров, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора Украины. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 19 февраля 2023 года. "При процессуальном руководстве прокуроров Броварской окружной прокуратуры сообщено о подозрении руководителю благотворительного фонда по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, житель Киевской области во время действия военного положения разработал схему переправки военнообязанных мужчин через государственную границу за 7,5 тысяч долларов. С этой целью он создал благотворительный фонд и арендовал помещение. Уточняется, что подозреваемый обещал организовать выезд уклонистам по поддельным справкам в качестве волонтеров. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Владимир Зеленский 6 февраля предложил продлить сроки военного положения на Украине и мобилизации еще на 90 дней, следует из законопроектов, внесенных им в Верховную раду.
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849244304.html
https://ria.ru/20230121/sbu-1846490377.html
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_68:0:1135:800_1920x0_80_0_0_d55f1254807924b42a49ceab0deb3d8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киевская область, владимир зеленский, верховная рада украины, гпу
В мире, Украина, Киевская область, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, ГПУ
14:51 13.02.2023 (обновлено: 14:53 13.02.2023)
ГПУ раскрыла схему вывоза уклонистов с Украины через благотворительный фонд
На Украине благотворительный фонд переправлял уклонистов за границу под видом волонтеров