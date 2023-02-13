https://ria.ru/20230213/ugol-1851755111.html

Рост цен на уголь в Польше за год составил до 200 процентов, сообщили СМИ

Рост цен на уголь в Польше за год составил до 200 процентов, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2023

Рост цен на уголь в Польше за год составил до 200 процентов, сообщили СМИ

Рост цен на уголь в Польше за год составил от 100 до 200%, сообщает газета Rzeczpospolita. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:14

2023-02-13T17:14

2023-02-13T17:14

экономика

польша

россия

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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Рост цен на уголь в Польше за год составил от 100 до 200%, сообщает газета Rzeczpospolita. Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на его доступности и цене. "Добыча угля в Польше, несмотря на заявления польских политиков о его увеличении, снова падает. Импорт растет, потому что структура спроса не адаптирована к предложению", - говорится в сообщении. Ссылаясь на данные Агентства по развитию промышленности, газета отмечает, что "цены на уголь для польской энергетики в годовом исчислении выросли в 2022 году на 100%, а для теплоснабжения аж на 200%". Отмечается, что польский индекс цен на уголь для энергетики в декабре прошлого года составил 535,13 злотых за тонну, и по сравнению с декабрем 2021 года эта сумма выросла примерно на 100%. Индекс же цен угля для теплоснабжения достиг в декабре прошлого года значения 1193,24 злотого за тонну, что на 200%. больше, чем в декабре 2021 года. Одновременно, согласно данным министерства климата и окружающей среды, с января по декабрь 2022 года было импортировано в целом около 19,4 миллиона тонн каменного угля. По данным министерства государственных активов, 15,7 миллиона тонн этого объема составил энергетический уголь.

https://ria.ru/20230209/gaz-1850742318.html

https://ria.ru/20230213/neft-1851684498.html

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, польша, россия