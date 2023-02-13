https://ria.ru/20230213/udar-1851604178.html

Израильские военные нанесли удары по военным постам ХАМАС

Израильские военные нанесли удары по военным постам ХАМАС - РИА Новости, 13.02.2023

Израильские военные нанесли удары по военным постам ХАМАС

Израильские военные нанесли удары по военным постам радикального палестинского движения ХАМАС, после того как в ночь на понедельник из сектора Газа были... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:55

2023-02-13T08:55

2023-02-13T08:55

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Израильские военные нанесли удары по военным постам радикального палестинского движения ХАМАС, после того как в ночь на понедельник из сектора Газа были выпущены четыре ракеты, сообщила армия обороны Израиля. Согласно сообщению в Telegram-канале армии, из сектора Газа были выпущены четыре ракеты класса "земля-воздух". Отмечается, что три ракеты взорвались в воздухе, еще одна упала на открытой местности. "В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по военным постам террористической организации ХАМАС вдоль сектора Газа", - говорится в заявлении. Ранее в понедельник израильские военные сообщили, что в ответ на ракету, выпущенную в субботу из сектора Газа, ВС Израиля нанесли удар по подземному комплексу, используемому для производства ракет ХАМАС.

https://ria.ru/20230212/izrail-1851580807.html

израиль

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, хамас