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Израильские военные нанесли удары по военным постам ХАМАС - РИА Новости, 13.02.2023
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Израильские военные нанесли удары по военным постам ХАМАС
Израильские военные нанесли удары по военным постам ХАМАС - РИА Новости, 13.02.2023
Израильские военные нанесли удары по военным постам ХАМАС
Израильские военные нанесли удары по военным постам радикального палестинского движения ХАМАС, после того как в ночь на понедельник из сектора Газа были... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T08:55
2023-02-13T08:55
в мире
израиль
хамас
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Израильские военные нанесли удары по военным постам радикального палестинского движения ХАМАС, после того как в ночь на понедельник из сектора Газа были выпущены четыре ракеты, сообщила армия обороны Израиля. Согласно сообщению в Telegram-канале армии, из сектора Газа были выпущены четыре ракеты класса "земля-воздух". Отмечается, что три ракеты взорвались в воздухе, еще одна упала на открытой местности. "В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по военным постам террористической организации ХАМАС вдоль сектора Газа", - говорится в заявлении. Ранее в понедельник израильские военные сообщили, что в ответ на ракету, выпущенную в субботу из сектора Газа, ВС Израиля нанесли удар по подземному комплексу, используемому для производства ракет ХАМАС.
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в мире, израиль, хамас
В мире, Израиль, Хамас
08:55 13.02.2023
 
Израильские военные нанесли удары по военным постам ХАМАС

Израильские военные нанесли удары по военным постам ХАМАС вдоль сектора Газа

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные на границе с сектором Газа
Израильские военные на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные на границе с сектором Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Израильские военные нанесли удары по военным постам радикального палестинского движения ХАМАС, после того как в ночь на понедельник из сектора Газа были выпущены четыре ракеты, сообщила армия обороны Израиля.
Согласно сообщению в Telegram-канале армии, из сектора Газа были выпущены четыре ракеты класса "земля-воздух". Отмечается, что три ракеты взорвались в воздухе, еще одна упала на открытой местности.
"В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по военным постам террористической организации ХАМАС вдоль сектора Газа", - говорится в заявлении.
Ранее в понедельник израильские военные сообщили, что в ответ на ракету, выпущенную в субботу из сектора Газа, ВС Израиля нанесли удар по подземному комплексу, используемому для производства ракет ХАМАС.
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