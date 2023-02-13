https://ria.ru/20230213/ubiystvo-1851653721.html
В Туве охотник застрелил человека, приняв за животное
В Туве охотник застрелил человека, приняв за животное - РИА Новости, 13.02.2023
В Туве охотник застрелил человека, приняв за животное
Житель Тувы во время охоты застрелил человека, приняв его за животное, сообщило СУСК РФ по республике. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:06
2023-02-13T12:06
2023-02-13T12:06
происшествия
россия
эрзинский район
республика тыва
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 13 фев - РИА Новости. Житель Тувы во время охоты застрелил человека, приняв его за животное, сообщило СУСК РФ по республике. По его данным, инцидент произошел в воскресенье в местности "Хондей" сумона (административно-территориальная единица) Нарынский Эрзинского района. "В отношении 44-летнего уроженца Эрзинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, подозреваемый во время охоты, увидев через тепловизор огнестрельного ружья марки "Егерь ВПО-114" объект и приняв его за животное, произвел выстрел, тем самым причинил огнестрельное ранение 38-летнему местному жителю, который от полученных телесных повреждений скончался на месте", - говорится в сообщении. В СУСК не стали раскрывать имен участников инцидента. По данным источника РИА Новости в правоохра6нительных органах региона, подозреваемый по делу - депутат верховного хурала Бурятии Эчис-Балдир Нурзат. "Да. Вину признает", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о личности подозреваемого.
https://ria.ru/20221124/ubiystvo-1833894777.html
россия
эрзинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, эрзинский район, республика тыва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Эрзинский район, Республика Тыва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Туве охотник застрелил человека, приняв за животное
Житель Тувы во время охоты застрелил мужчину, которого ошибочно принял за животное