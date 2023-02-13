https://ria.ru/20230213/ubiystvo-1851653721.html

В Туве охотник застрелил человека, приняв за животное

В Туве охотник застрелил человека, приняв за животное - РИА Новости, 13.02.2023

В Туве охотник застрелил человека, приняв за животное

Житель Тувы во время охоты застрелил человека, приняв его за животное, сообщило СУСК РФ по республике. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:06

2023-02-13T12:06

2023-02-13T12:06

происшествия

россия

эрзинский район

республика тыва

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 13 фев - РИА Новости. Житель Тувы во время охоты застрелил человека, приняв его за животное, сообщило СУСК РФ по республике. По его данным, инцидент произошел в воскресенье в местности "Хондей" сумона (административно-территориальная единица) Нарынский Эрзинского района. "В отношении 44-летнего уроженца Эрзинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, подозреваемый во время охоты, увидев через тепловизор огнестрельного ружья марки "Егерь ВПО-114" объект и приняв его за животное, произвел выстрел, тем самым причинил огнестрельное ранение 38-летнему местному жителю, который от полученных телесных повреждений скончался на месте", - говорится в сообщении. В СУСК не стали раскрывать имен участников инцидента. По данным источника РИА Новости в правоохра6нительных органах региона, подозреваемый по делу - депутат верховного хурала Бурятии Эчис-Балдир Нурзат. "Да. Вину признает", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о личности подозреваемого.

https://ria.ru/20221124/ubiystvo-1833894777.html

россия

эрзинский район

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, эрзинский район, республика тыва, следственный комитет россии (ск рф)