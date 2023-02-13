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В Турции пожилых супругов спасли из-под обломков спустя 160 часов - РИА Новости, 13.02.2023
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В Турции пожилых супругов спасли из-под обломков спустя 160 часов
В Турции пожилых супругов спасли из-под обломков спустя 160 часов - РИА Новости, 13.02.2023
В Турции пожилых супругов спасли из-под обломков спустя 160 часов
Спасатели из Узбекистана, Турции и Мексики извлекли из-под обломков выживших пожилых супругов в турецкой провинции Хатай спустя 160 часов после землетрясения,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:15
2023-02-13T11:57
в мире
турция
узбекистан
хатай (провинция)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильное землетрясение в турции и сирии
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ТАШКЕНТ, 13 фев — РИА Новости. Спасатели из Узбекистана, Турции и Мексики извлекли из-под обломков выживших пожилых супругов в турецкой провинции Хатай спустя 160 часов после землетрясения, сообщает в понедельник генконсульство среднеазиатской республики в Стамбуле. "В Хатае через 160 часов после землетрясения из-под обломков спасена супружеская пара — 62-летний мужчина и 60-летняя женщина, граждане Турции", — говорится в сообщении в телеграм-канале дипмиссии. Пострадавших в завалах обнаружила собака узбекистанских спасателей, которые вместе с турецкими и мексиканскими коллегами вытащили пару из-под обломков. Первая группа из Узбекистана, в которую вошли 100 спасателей, 7 февраля приступила к поисково-спасательным работам в турецкой провинции Хатай. Утром в четверг еще одна группа из 71 человека — спасателей и медиков — прибыла в турецкий Газиантеп. С момента начала поисково-спасательной операции сотрудники МЧС Узбекистана извлекли из-под завалов 16 выживших и около 80 погибших. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Тогда же днем случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысячи, раненых — 80 тысяч.
https://ria.ru/20230212/mechet-1851546555.html
https://ria.ru/20230213/zemletryaseniya-1851602230.html
турция
узбекистан
хатай (провинция)
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Спасение мужчины, находившегося под завалами в Турции почти неделю
Спасение мужчины, находившегося под завалами в Турции почти неделю
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в мире, турция, узбекистан, хатай (провинция), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Узбекистан, Хатай (провинция), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
09:15 13.02.2023 (обновлено: 11:57 13.02.2023)
 
В Турции пожилых супругов спасли из-под обломков спустя 160 часов

В Турции пожилых супругов спасли из-под обломков спустя 160 часов после землетрясения

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ТАШКЕНТ, 13 фев — РИА Новости. Спасатели из Узбекистана, Турции и Мексики извлекли из-под обломков выживших пожилых супругов в турецкой провинции Хатай спустя 160 часов после землетрясения, сообщает в понедельник генконсульство среднеазиатской республики в Стамбуле.
"В Хатае через 160 часов после землетрясения из-под обломков спасена супружеская пара — 62-летний мужчина и 60-летняя женщина, граждане Турции", — говорится в сообщении в телеграм-канале дипмиссии.
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Первая группа из Узбекистана, в которую вошли 100 спасателей, 7 февраля приступила к поисково-спасательным работам в турецкой провинции Хатай. Утром в четверг еще одна группа из 71 человека — спасателей и медиков — прибыла в турецкий Газиантеп.
С момента начала поисково-спасательной операции сотрудники МЧС Узбекистана извлекли из-под завалов 16 выживших и около 80 погибших.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Тогда же днем случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысячи, раненых — 80 тысяч.
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В миреТурцияУзбекистанХатай (провинция)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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