https://ria.ru/20230213/turtsiya-1851607103.html

В Турции пожилых супругов спасли из-под обломков спустя 160 часов

В Турции пожилых супругов спасли из-под обломков спустя 160 часов - РИА Новости, 13.02.2023

В Турции пожилых супругов спасли из-под обломков спустя 160 часов

Спасатели из Узбекистана, Турции и Мексики извлекли из-под обломков выживших пожилых супругов в турецкой провинции Хатай спустя 160 часов после землетрясения,... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:15

2023-02-13T09:15

2023-02-13T11:57

в мире

турция

узбекистан

хатай (провинция)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

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ТАШКЕНТ, 13 фев — РИА Новости. Спасатели из Узбекистана, Турции и Мексики извлекли из-под обломков выживших пожилых супругов в турецкой провинции Хатай спустя 160 часов после землетрясения, сообщает в понедельник генконсульство среднеазиатской республики в Стамбуле. "В Хатае через 160 часов после землетрясения из-под обломков спасена супружеская пара — 62-летний мужчина и 60-летняя женщина, граждане Турции", — говорится в сообщении в телеграм-канале дипмиссии. Пострадавших в завалах обнаружила собака узбекистанских спасателей, которые вместе с турецкими и мексиканскими коллегами вытащили пару из-под обломков. Первая группа из Узбекистана, в которую вошли 100 спасателей, 7 февраля приступила к поисково-спасательным работам в турецкой провинции Хатай. Утром в четверг еще одна группа из 71 человека — спасателей и медиков — прибыла в турецкий Газиантеп. С момента начала поисково-спасательной операции сотрудники МЧС Узбекистана извлекли из-под завалов 16 выживших и около 80 погибших. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Тогда же днем случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысячи, раненых — 80 тысяч.

https://ria.ru/20230212/mechet-1851546555.html

https://ria.ru/20230213/zemletryaseniya-1851602230.html

турция

узбекистан

хатай (провинция)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасение мужчины, находившегося под завалами в Турции почти неделю Спасение мужчины, находившегося под завалами в Турции почти неделю 2023-02-13T09:15 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, узбекистан, хатай (провинция), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии