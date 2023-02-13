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СМИ: выборы в Турции могут не состояться из-за последствий землетрясений - РИА Новости, 13.02.2023
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СМИ: выборы в Турции могут не состояться из-за последствий землетрясений
СМИ: выборы в Турции могут не состояться из-за последствий землетрясений - РИА Новости, 13.02.2023
СМИ: выборы в Турции могут не состояться из-за последствий землетрясений
Проведение планируемых на 14 мая всеобщих выборов в Турции может стать невозможным из-за последствий сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны, но в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T07:09
2023-02-13T07:09
в мире
турция
пср
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Проведение планируемых на 14 мая всеобщих выборов в Турции может стать невозможным из-за последствий сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны, но в правящей партии справедливости и развития (ПСР) пока не обсуждают их отмену, говорится в заметке на сайте телеканала TGRT Haber. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысяч, раненых - более 80 тысяч. "В компетентных комитетах ПСР не было сделано никаких оценок относительно переноса или отмены даты выборов. Однако вариант с 14 мая начал ослабевать. С другой стороны, в коридорах оппозиционной Народно-республиканской партии ходят слухи, что президент Тайип Эрдоган отложит выборы как минимум на 1 год. Председатель партии "İyi" ("Хорошая партия") Мерал Акшенер сказала репортерам, которые вместе с ней отправились в зону землетрясения, что предполагает перенос выборов, планируемых на 14 мая, но при этом, не ожидает отмены", - говорится в заметке. TGRT Haber приводит статью 78 Конституции Турецкой Республики, когда единственным исключением для отсрочки выборов, является состояние войны. "Статья 78 гласит: "Если проведение выборов невозможно из-за войны, парламент может принять решение об отсрочке выборов на один год". С другой стороны, обсуждается возможность того, что YSK (Высшая избирательная комиссия) примет решение о невозможности проведения выборов из-за последствий землетрясений", - уточнил телеканал. Действующий президент Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в стране назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов в Турции, а в случае отказа он использует полномочия президента. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики " на предстоящих выборах. Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата.
https://radiosputnik.ria.ru/20230212/siriya-1851558651.html
https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850733559.html
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в мире, турция, пср, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, ПСР, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
07:09 13.02.2023
 
СМИ: выборы в Турции могут не состояться из-за последствий землетрясений

TGRT Haber: выборы в Турции могут стать невозможными из-за последствий землетрясений

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш
Дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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Дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш. Архивное фото
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АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Проведение планируемых на 14 мая всеобщих выборов в Турции может стать невозможным из-за последствий сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны, но в правящей партии справедливости и развития (ПСР) пока не обсуждают их отмену, говорится в заметке на сайте телеканала TGRT Haber.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысяч, раненых - более 80 тысяч.
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В ВОЗ сообщили новые данные о погибших в результате землетрясения в Сирии
"В компетентных комитетах ПСР не было сделано никаких оценок относительно переноса или отмены даты выборов. Однако вариант с 14 мая начал ослабевать. С другой стороны, в коридорах оппозиционной Народно-республиканской партии ходят слухи, что президент Тайип Эрдоган отложит выборы как минимум на 1 год. Председатель партии "İyi" ("Хорошая партия") Мерал Акшенер сказала репортерам, которые вместе с ней отправились в зону землетрясения, что предполагает перенос выборов, планируемых на 14 мая, но при этом, не ожидает отмены", - говорится в заметке.
TGRT Haber приводит статью 78 Конституции Турецкой Республики, когда единственным исключением для отсрочки выборов, является состояние войны.
"Статья 78 гласит: "Если проведение выборов невозможно из-за войны, парламент может принять решение об отсрочке выборов на один год". С другой стороны, обсуждается возможность того, что YSK (Высшая избирательная комиссия) примет решение о невозможности проведения выборов из-за последствий землетрясений", - уточнил телеканал.
Действующий президент Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в стране назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов в Турции, а в случае отказа он использует полномочия президента. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики " на предстоящих выборах. Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата.
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В миреТурцияПСРСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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