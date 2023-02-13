https://ria.ru/20230213/turtsiya-1851589927.html

Спасатели МЧС нашли выжившего в Турции спустя неделю после землетрясения

Спасатели МЧС нашли выжившего в Турции спустя неделю после землетрясения - РИА Новости, 13.02.2023

Спасатели МЧС нашли выжившего в Турции спустя неделю после землетрясения

Спасатели МЧС России, Белоруссии и Киргизии спасли человека из-под завалов в Турции спустя 160 часов (почти семь суток) после землетрясения, сообщает... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T02:45

2023-02-13T02:45

2023-02-13T10:24

россия

белоруссия

киргизия

сильное землетрясение в турции и сирии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС России, Белоруссии и Киргизии спасли человека из-под завалов в Турции спустя 160 часов (почти семь суток) после землетрясения, сообщает пресс-служба МЧС России."На участке работ российской команды совместными усилиями спасателей МЧС России, Белоруссии и Киргизии спасли человека в ходе поисково-спасательных работ в Турции. Спасти человека удалось спустя более чем 160 часов после землетрясения", - говорится в сообщении.Отмечается, что спасательная операция продолжалась более четырех часов в темное время суток. Существовали риски для жизни при возможном обрушении конструкций.Как уточнили в пресс-службе ведомства, врачи оказали медпомощь пострадавшему прямо внутри завала. Операция по спасению завершилась успешно. Пострадавший передан медикам.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысячи, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, согласно последней информации ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек, пострадавших порядка 10 тысяч.

https://ria.ru/20230212/mechet-1851546555.html

россия

белоруссия

киргизия

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Спасение мужчины, находившегося под завалами в Турции почти неделю Спасение мужчины, находившегося под завалами в Турции почти неделю 2023-02-13T02:45 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, белоруссия, киргизия, сильное землетрясение в турции и сирии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)