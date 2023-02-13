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Спасатели МЧС нашли выжившего в Турции спустя неделю после землетрясения - РИА Новости, 13.02.2023
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Спасатели МЧС нашли выжившего в Турции спустя неделю после землетрясения
Спасатели МЧС нашли выжившего в Турции спустя неделю после землетрясения - РИА Новости, 13.02.2023
Спасатели МЧС нашли выжившего в Турции спустя неделю после землетрясения
Спасатели МЧС России, Белоруссии и Киргизии спасли человека из-под завалов в Турции спустя 160 часов (почти семь суток) после землетрясения, сообщает... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T02:45
2023-02-13T10:24
россия
белоруссия
киргизия
сильное землетрясение в турции и сирии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС России, Белоруссии и Киргизии спасли человека из-под завалов в Турции спустя 160 часов (почти семь суток) после землетрясения, сообщает пресс-служба МЧС России."На участке работ российской команды совместными усилиями спасателей МЧС России, Белоруссии и Киргизии спасли человека в ходе поисково-спасательных работ в Турции. Спасти человека удалось спустя более чем 160 часов после землетрясения", - говорится в сообщении.Отмечается, что спасательная операция продолжалась более четырех часов в темное время суток. Существовали риски для жизни при возможном обрушении конструкций.Как уточнили в пресс-службе ведомства, врачи оказали медпомощь пострадавшему прямо внутри завала. Операция по спасению завершилась успешно. Пострадавший передан медикам.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысячи, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, согласно последней информации ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек, пострадавших порядка 10 тысяч.
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Спасение мужчины, находившегося под завалами в Турции почти неделю
Спасение мужчины, находившегося под завалами в Турции почти неделю
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россия, белоруссия, киргизия, сильное землетрясение в турции и сирии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Белоруссия, Киргизия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
02:45 13.02.2023 (обновлено: 10:24 13.02.2023)
 
Спасатели МЧС нашли выжившего в Турции спустя неделю после землетрясения

Российские спасатели нашли выжившего в Турции спустя почти неделю после землетрясения

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС России, Белоруссии и Киргизии спасли человека из-под завалов в Турции спустя 160 часов (почти семь суток) после землетрясения, сообщает пресс-служба МЧС России.
"На участке работ российской команды совместными усилиями спасателей МЧС России, Белоруссии и Киргизии спасли человека в ходе поисково-спасательных работ в Турции. Спасти человека удалось спустя более чем 160 часов после землетрясения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасательная операция продолжалась более четырех часов в темное время суток. Существовали риски для жизни при возможном обрушении конструкций.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, врачи оказали медпомощь пострадавшему прямо внутри завала. Операция по спасению завершилась успешно. Пострадавший передан медикам.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысячи, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, согласно последней информации ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек, пострадавших порядка 10 тысяч.
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РоссияБелоруссияКиргизияСильное землетрясение в Турции и СирииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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