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В Китае считают, что Украина — это цена США для ослабления России - РИА Новости, 13.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/tsena-1851602899.html
В Китае считают, что Украина — это цена США для ослабления России
В Китае считают, что Украина — это цена США для ослабления России - РИА Новости, 13.02.2023
В Китае считают, что Украина — это цена США для ослабления России
США на данный момент не готовы или не желают вести переговоры с Россией, и Украина – это цена которую Вашингтон готов заплатить для ослабления РФ, в Москве это... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T08:45
2023-02-13T08:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
джо байден
сша
китай
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ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. США на данный момент не готовы или не желают вести переговоры с Россией, и Украина – это цена которую Вашингтон готов заплатить для ослабления РФ, в Москве это прекрасно понимают, говорится в статье китайского государственного издания Global Times. "Многочисленные раунды прошедших за последний год российско-украинских переговоров, которые не привели к каким-либо значимым результатам, доказали, что даже, если Москва и Киев достигнут каких-то договоренностей, Вашингтон тут же вмешается и сорвет весь процесс", - заявил изданию китайский военный эксперт Сун Чжунпин. Таким образом, указал он, "на данный момент ключевой вопрос не в том, могут ли возобновиться переговоры между Россией и Украиной, а в том, смогут ли Вашингтон и Москва достичь хотя бы какого-то негласного консенсуса, чтобы избежать эскалации". Китайские аналитики заявили газете, что "США на данный момент не готовы или не желают вести переговоры с Россией". "Исходя из последних договоренностей и решений, принятых США, администрация президента Джо Байдена намерена не допустить прекращения конфликта и будет продолжать использовать его для ослабления России и ЕС, а Украина — это цена, которую Вашингтон готов заплатить, и в Москве это прекрасно понимают", - говорится в статье Global Times. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html
https://ria.ru/20230212/samolety-1851220201.html
россия
украина
сша
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в мире, россия, украина, джо байден, сша, китай
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Джо Байден, США, Китай
08:45 13.02.2023
 
В Китае считают, что Украина — это цена США для ослабления России

В Global Times назвали Украину ценой, которую США готовы заплатить для ослабления России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" в зоне СВО
Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. США на данный момент не готовы или не желают вести переговоры с Россией, и Украина – это цена которую Вашингтон готов заплатить для ослабления РФ, в Москве это прекрасно понимают, говорится в статье китайского государственного издания Global Times.
"Многочисленные раунды прошедших за последний год российско-украинских переговоров, которые не привели к каким-либо значимым результатам, доказали, что даже, если Москва и Киев достигнут каких-то договоренностей, Вашингтон тут же вмешается и сорвет весь процесс", - заявил изданию китайский военный эксперт Сун Чжунпин.
Таким образом, указал он, "на данный момент ключевой вопрос не в том, могут ли возобновиться переговоры между Россией и Украиной, а в том, смогут ли Вашингтон и Москва достичь хотя бы какого-то негласного консенсуса, чтобы избежать эскалации".
Китайские аналитики заявили газете, что "США на данный момент не готовы или не желают вести переговоры с Россией".
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
08:00
В США задумались о передаче Украине ядерного оружия
"Исходя из последних договоренностей и решений, принятых США, администрация президента Джо Байдена намерена не допустить прекращения конфликта и будет продолжать использовать его для ослабления России и ЕС, а Украина — это цена, которую Вашингтон готов заплатить, и в Москве это прекрасно понимают", - говорится в статье Global Times.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
08:00
Европе показали войну
Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Это все изменит". В НАТО задумались над новым шагом к эскалации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДжо БайденСШАКитай
 
 
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