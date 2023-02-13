https://ria.ru/20230213/trevoga-1851595923.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.02.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T07:11

2023-02-13T07:11

2023-02-13T07:11

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

в мире

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в этих регионах прозвучал одновременно – в 6.33 (мск).

https://radiosputnik.ria.ru/20230211/trevoga-1851448432.html

украина

харьковская область

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