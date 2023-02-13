https://ria.ru/20230213/trevoga-1851595923.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.02.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T07:11
2023-02-13T07:11
2023-02-13T07:11
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в этих регионах прозвучал одновременно – в 6.33 (мск).
https://radiosputnik.ria.ru/20230211/trevoga-1851448432.html
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украина, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, В мире
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу