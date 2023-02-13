https://ria.ru/20230213/trekholt-1851767081.html

Умер норвежец Арне Трехольт, осужденный за шпионаж в пользу СССР

Умер норвежец Арне Трехольт, осужденный за шпионаж в пользу СССР - РИА Новости, 13.02.2023

Умер норвежец Арне Трехольт, осужденный за шпионаж в пользу СССР

Осужденный по самому громкому делу о шпионаже в пользу Советского Союза в истории Норвегии Арне Трехольт скончался в Москве в возрасте 80 лет, сообщила газета... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:53

2023-02-13T17:53

2023-02-13T17:56

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МУРМАНСК, 13 фев – РИА Новости. Осужденный по самому громкому делу о шпионаже в пользу Советского Союза в истории Норвегии Арне Трехольт скончался в Москве в возрасте 80 лет, сообщила газета Aftenposten в понедельник. "Скончался Арне Трехольт, осужденный по самому громкому делу о шпионаже в истории Норвегии. Он дожил до 80 лет. Трехольт умер в Москве, где несколько лет вел бизнес", - сообщило издание. В 1985 году Трехольт был приговорен к 20 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Советского Союза и Ирака. Согласно приговору, Трехольт на момент ареста вел шпионскую деятельность в пользу Советского Союза. В течение нескольких лет за ним следили норвежские и американские спецслужбы, прежде чем он был арестован. Трехольт был помилован в 1992 году по решению правительства. После освобождения из тюрьмы Трехольт жил, в частности, на Кипре и в Москве. "У Арне Трехольта была самая драматичная судьба в новейшей норвежской истории. От человека, обладавшего политическим и дипломатическим талантом, он прошел путь до приговора в 20 лет тюремного заключения за шпионаж — это жестокое падение", - приводит телекомпания NRK слова журналиста и бывшего редактора Aftenposten Харальда Стангхелле. Сам Трехольт на суде не признал себя виновным и не считал, что разглашал информацию, которая могла бы нанести ущерб безопасности Норвегии. Он считал, что контакты с русскими были частью его дипломатической работы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, норвегия, ссср, москва, россия, ирак