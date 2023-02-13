17:53 13.02.2023 (обновлено: 17:56 13.02.2023)
Умер норвежец Арне Трехольт, осужденный за шпионаж в пользу СССР
Норвежец Арне Трехольт, осужденный за шпионаж в пользу СССР, умер на 81-м году жизни
Арне Трехольт. Архивное фото
МУРМАНСК, 13 фев – РИА Новости. Осужденный по самому громкому делу о шпионаже в пользу Советского Союза в истории Норвегии Арне Трехольт скончался в Москве в возрасте 80 лет, сообщила газета Aftenposten в понедельник.
"Скончался Арне Трехольт, осужденный по самому громкому делу о шпионаже в истории Норвегии. Он дожил до 80 лет. Трехольт умер в Москве, где несколько лет вел бизнес", - сообщило издание.
В 1985 году Трехольт был приговорен к 20 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Советского Союза и Ирака. Согласно приговору, Трехольт на момент ареста вел шпионскую деятельность в пользу Советского Союза. В течение нескольких лет за ним следили норвежские и американские спецслужбы, прежде чем он был арестован. Трехольт был помилован в 1992 году по решению правительства. После освобождения из тюрьмы Трехольт жил, в частности, на Кипре и в Москве.
"У Арне Трехольта была самая драматичная судьба в новейшей норвежской истории. От человека, обладавшего политическим и дипломатическим талантом, он прошел путь до приговора в 20 лет тюремного заключения за шпионаж — это жестокое падение", - приводит телекомпания NRK слова журналиста и бывшего редактора Aftenposten Харальда Стангхелле. Сам Трехольт на суде не признал себя виновным и не считал, что разглашал информацию, которая могла бы нанести ущерб безопасности Норвегии. Он считал, что контакты с русскими были частью его дипломатической работы.