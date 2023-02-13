https://ria.ru/20230213/trassa-1851637072.html

Правительство направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12

Правительство направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12 - РИА Новости, 13.02.2023

Правительство направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12

Правительство направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12, в условиях санкций трасса поможет значительно улучшить торговые связи со странами... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:07

2023-02-13T11:07

2023-02-13T11:28

экономика

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12, в условиях санкций трасса поможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Один из крупнейших проектов - это трасса М-12 от Москвы до Казани, которая в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени... Движение до Казани планируем открыть до конца текущего года. На строительство этой дороги правительство направит 30 миллиардов рублей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин добавил, что трасса станет частью международного транспортного коридора России и в условиях санкций сможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии."Важно, чтобы все средства были использованы максимально эффективно и по назначению. Прошу министерство транспорта держать вопрос на контроле", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

https://realty.ria.ru/20221213/dorogi-1838354493.html

https://ria.ru/20221228/rost-1841931650.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика