Рейтинг@Mail.ru
Правительство направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12 - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/trassa-1851637072.html
Правительство направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12
Правительство направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12 - РИА Новости, 13.02.2023
Правительство направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12
Правительство направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12, в условиях санкций трасса поможет значительно улучшить торговые связи со странами... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:07
2023-02-13T11:28
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761390767_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_978753360d9fbe35ca8471446f45ec53.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12, в условиях санкций трасса поможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Один из крупнейших проектов - это трасса М-12 от Москвы до Казани, которая в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени... Движение до Казани планируем открыть до конца текущего года. На строительство этой дороги правительство направит 30 миллиардов рублей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин добавил, что трасса станет частью международного транспортного коридора России и в условиях санкций сможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии."Важно, чтобы все средства были использованы максимально эффективно и по назначению. Прошу министерство транспорта держать вопрос на контроле", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
https://realty.ria.ru/20221213/dorogi-1838354493.html
https://ria.ru/20221228/rost-1841931650.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761390767_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_acf65f330ced965879ba4f05dcc431d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
11:07 13.02.2023 (обновлено: 11:28 13.02.2023)
 
Правительство направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12

Мишустин поручил Минтрансу проконтролировать строительство трассы М12 "Москва — Казань"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкСтроительство трассы
Строительство трассы - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Строительство трассы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12, в условиях санкций трасса поможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Один из крупнейших проектов - это трасса М-12 от Москвы до Казани, которая в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени... Движение до Казани планируем открыть до конца текущего года. На строительство этой дороги правительство направит 30 миллиардов рублей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря 2022, 15:21
Строить участок трассы М-12 Казань — Екатеринбург начнут в 2023 году
Мишустин добавил, что трасса станет частью международного транспортного коридора России и в условиях санкций сможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии.
"Важно, чтобы все средства были использованы максимально эффективно и по назначению. Прошу министерство транспорта держать вопрос на контроле", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 15:15
Мишустин заявил о росте в строительстве и сельском хозяйстве
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала