https://ria.ru/20230213/trassa-1851637072.html
Правительство направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12
Правительство направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12 - РИА Новости, 13.02.2023
Правительство направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12
Правительство направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12, в условиях санкций трасса поможет значительно улучшить торговые связи со странами... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:07
2023-02-13T11:07
2023-02-13T11:28
экономика
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12, в условиях санкций трасса поможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Один из крупнейших проектов - это трасса М-12 от Москвы до Казани, которая в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени... Движение до Казани планируем открыть до конца текущего года. На строительство этой дороги правительство направит 30 миллиардов рублей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин добавил, что трасса станет частью международного транспортного коридора России и в условиях санкций сможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии."Важно, чтобы все средства были использованы максимально эффективно и по назначению. Прошу министерство транспорта держать вопрос на контроле", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
https://realty.ria.ru/20221213/dorogi-1838354493.html
https://ria.ru/20221228/rost-1841931650.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика
11:07 13.02.2023 (обновлено: 11:28 13.02.2023)
Правительство направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12
Мишустин поручил Минтрансу проконтролировать строительство трассы М12 "Москва — Казань"
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Правительство направит 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12, в условиях санкций трасса поможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии, сообщил
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Один из крупнейших проектов - это трасса М-12 от Москвы до Казани, которая в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени... Движение до Казани планируем открыть до конца текущего года. На строительство этой дороги правительство направит 30 миллиардов рублей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин добавил, что трасса станет частью международного транспортного коридора России и в условиях санкций сможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии.
"Важно, чтобы все средства были использованы максимально эффективно и по назначению. Прошу министерство транспорта держать вопрос на контроле", - сказал он на совещании с вице-премьерами.