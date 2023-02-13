https://ria.ru/20230213/televizor-1851667075.html
Больше половины россиян доверяют центральному телевидению, показал опрос
Больше половины россиян доверяют центральному телевидению, показал опрос - РИА Новости, 13.02.2023
Больше половины россиян доверяют центральному телевидению, показал опрос
Центральному телевидению доверяют 53% россиян, соцсетям и блогам в интернете - 23%, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:35
2023-02-13T12:35
2023-02-13T12:35
общество
вциом
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589668650_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_00f7af2a79d4a66e893b2c89e3c648f7.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Центральному телевидению доверяют 53% россиян, соцсетям и блогам в интернете - 23%, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно опубликованным на сайте цента результатам исследования, центральному телевидению "определенно доверяют" 18% опрошенных, еще 35% ему скорее доверяют. Региональному и местному телевидению 15% определенно доверяют и 23% - скорее доверяют. Реже россияне доверяют центральной и местной прессе - определенно им доверяют по 9% и еще по 24% ей скорее доверяют. Новостным, аналитическим, официальным сайтам в интернете определенно доверяют 7% и скорее доверяют 28%. Доверие к телеграм-каналам "определенно" у 7% опрошенных, еще 24% им скорее доверяют. Реже россияне доверяют радио, мессенджерам и социальным сетям. Региональному и местному радио люди доверяют в 25% случаев: 8% "определенно", 17% - "скорее". Почти такие же цифры у центрального радио - ему определенно доверяют 8% участников опроса и скорее доверяют 16%. Мессенджерам скорее доверяют 20%, определенно - 7%. Социальным сетям определенно доверяют только 5%, еще 18% признались, что скорее доверяют им. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 января. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%
https://ria.ru/20230209/novosti-1850982216.html
https://ria.ru/20220903/tv-1814009168.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589668650_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_b0656e861e16a108f6448ecf665fff8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вциом, россия
Больше половины россиян доверяют центральному телевидению, показал опрос
ВЦИОМ: центральному телевидению доверяют 53 процента россиян, а соцсетям 23 процента
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Центральному телевидению доверяют 53% россиян, соцсетям и блогам в интернете - 23%, показали
результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно опубликованным на сайте цента результатам исследования, центральному телевидению "определенно доверяют" 18% опрошенных, еще 35% ему скорее доверяют. Региональному и местному телевидению 15% определенно доверяют и 23% - скорее доверяют.
Реже россияне доверяют центральной и местной прессе - определенно им доверяют по 9% и еще по 24% ей скорее доверяют. Новостным, аналитическим, официальным сайтам в интернете определенно доверяют 7% и скорее доверяют 28%. Доверие к телеграм-каналам "определенно" у 7% опрошенных, еще 24% им скорее доверяют.
Реже россияне доверяют радио, мессенджерам и социальным сетям. Региональному и местному радио люди доверяют в 25% случаев: 8% "определенно", 17% - "скорее". Почти такие же цифры у центрального радио - ему определенно доверяют 8% участников опроса и скорее доверяют 16%. Мессенджерам скорее доверяют 20%, определенно - 7%. Социальным сетям определенно доверяют только 5%, еще 18% признались, что скорее доверяют им.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 января. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%