https://ria.ru/20230213/televizor-1851667075.html

Больше половины россиян доверяют центральному телевидению, показал опрос

Больше половины россиян доверяют центральному телевидению, показал опрос - РИА Новости, 13.02.2023

Больше половины россиян доверяют центральному телевидению, показал опрос

Центральному телевидению доверяют 53% россиян, соцсетям и блогам в интернете - 23%, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:35

2023-02-13T12:35

2023-02-13T12:35

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Центральному телевидению доверяют 53% россиян, соцсетям и блогам в интернете - 23%, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно опубликованным на сайте цента результатам исследования, центральному телевидению "определенно доверяют" 18% опрошенных, еще 35% ему скорее доверяют. Региональному и местному телевидению 15% определенно доверяют и 23% - скорее доверяют. Реже россияне доверяют центральной и местной прессе - определенно им доверяют по 9% и еще по 24% ей скорее доверяют. Новостным, аналитическим, официальным сайтам в интернете определенно доверяют 7% и скорее доверяют 28%. Доверие к телеграм-каналам "определенно" у 7% опрошенных, еще 24% им скорее доверяют. Реже россияне доверяют радио, мессенджерам и социальным сетям. Региональному и местному радио люди доверяют в 25% случаев: 8% "определенно", 17% - "скорее". Почти такие же цифры у центрального радио - ему определенно доверяют 8% участников опроса и скорее доверяют 16%. Мессенджерам скорее доверяют 20%, определенно - 7%. Социальным сетям определенно доверяют только 5%, еще 18% признались, что скорее доверяют им. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 января. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%

https://ria.ru/20230209/novosti-1850982216.html

https://ria.ru/20220903/tv-1814009168.html

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общество, вциом, россия