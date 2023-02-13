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СМИ: десятки китайских аэростатов появлялись над Тайванем в последние годы - РИА Новости, 13.02.2023
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СМИ: десятки китайских аэростатов появлялись над Тайванем в последние годы
СМИ: десятки китайских аэростатов появлялись над Тайванем в последние годы - РИА Новости, 13.02.2023
СМИ: десятки китайских аэростатов появлялись над Тайванем в последние годы
Десятки китайских военных аэростатов появлялись над Тайванем в последние годы, пишет газета Financial Times со ссылкой на тайваньских чиновников. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T03:19
2023-02-13T03:21
тайвань
нэнси пелоси
сша
китай
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Десятки китайских военных аэростатов появлялись над Тайванем в последние годы, пишет газета Financial Times со ссылкой на тайваньских чиновников. Согласно газете, это гораздо больше, чем сообщалось ранее, что усиливает опасения по поводу якобы возможной атаки Пекина на остров. Отмечается, что минобороны Тайваня ранее подтвердило лишь один инцидент с появлением китайских аэростатов, который произошел в феврале прошлого года. "Они появляются очень часто, последний раз - всего несколько недель назад", - сказал изданию неназванный высокопоставленный тайваньский чиновник. Другой источник издания заявил, что инциденты с аэростатами происходят в среднем раз в месяц. Как пишет газета, тайваньские правительственные чиновники заявили, что китайские аэростаты, наблюдаемые в воздушном пространстве Тайваня, обычно летают на высоте около 20 тысяч футов (примерно шесть километров). Это намного ниже, чем высота, на которой был замечен аэростат над США, отмечается в публикации. Один из тайваньских чиновников заявил газете, что за появлением аэростатов якобы стоят военно-воздушные силы или ракетные войска ВС КНР. Американские военные ранее в феврале сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230208/tayvan-1850444468.html
https://ria.ru/20230212/obekt-1851580026.html
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тайвань, нэнси пелоси, сша, китай, в мире
Тайвань, Нэнси Пелоси, США, Китай, В мире
03:19 13.02.2023 (обновлено: 03:21 13.02.2023)
 
СМИ: десятки китайских аэростатов появлялись над Тайванем в последние годы

FT: десятки китайских военных аэростатов появлялись над Тайванем в последние годы

Китайский аэростат в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Китайский аэростат в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Китайский аэростат в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Десятки китайских военных аэростатов появлялись над Тайванем в последние годы, пишет газета Financial Times со ссылкой на тайваньских чиновников.
"Тайвань за последние годы наблюдал десятки полетов китайских военных аэростатов в своем воздушном пространстве", - говорится в материале издания.
Согласно газете, это гораздо больше, чем сообщалось ранее, что усиливает опасения по поводу якобы возможной атаки Пекина на остров. Отмечается, что минобороны Тайваня ранее подтвердило лишь один инцидент с появлением китайских аэростатов, который произошел в феврале прошлого года.
"Они появляются очень часто, последний раз - всего несколько недель назад", - сказал изданию неназванный высокопоставленный тайваньский чиновник.
Другой источник издания заявил, что инциденты с аэростатами происходят в среднем раз в месяц.
Как пишет газета, тайваньские правительственные чиновники заявили, что китайские аэростаты, наблюдаемые в воздушном пространстве Тайваня, обычно летают на высоте около 20 тысяч футов (примерно шесть километров). Это намного ниже, чем высота, на которой был замечен аэростат над США, отмечается в публикации.
Один из тайваньских чиновников заявил газете, что за появлением аэростатов якобы стоят военно-воздушные силы или ракетные войска ВС КНР.
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Американские военные ранее в феврале сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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