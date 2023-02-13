03:19 13.02.2023 (обновлено: 03:21 13.02.2023)
СМИ: десятки китайских аэростатов появлялись над Тайванем в последние годы
FT: десятки китайских военных аэростатов появлялись над Тайванем в последние годы
Китайский аэростат в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Китайский аэростат в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Десятки китайских военных аэростатов появлялись над Тайванем в последние годы, пишет газета Financial Times со ссылкой на тайваньских чиновников.
"Тайвань за последние годы наблюдал десятки полетов китайских военных аэростатов в своем воздушном пространстве", - говорится в материале издания.
Согласно газете, это гораздо больше, чем сообщалось ранее, что усиливает опасения по поводу якобы возможной атаки Пекина на остров. Отмечается, что минобороны Тайваня ранее подтвердило лишь один инцидент с появлением китайских аэростатов, который произошел в феврале прошлого года.
"Они появляются очень часто, последний раз - всего несколько недель назад", - сказал изданию неназванный высокопоставленный тайваньский чиновник.
Другой источник издания заявил, что инциденты с аэростатами происходят в среднем раз в месяц.
Как пишет газета, тайваньские правительственные чиновники заявили, что китайские аэростаты, наблюдаемые в воздушном пространстве Тайваня, обычно летают на высоте около 20 тысяч футов (примерно шесть километров). Это намного ниже, чем высота, на которой был замечен аэростат над США, отмечается в публикации.
Один из тайваньских чиновников заявил газете, что за появлением аэростатов якобы стоят военно-воздушные силы или ракетные войска ВС КНР.
Американские военные ранее в феврале сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.