https://ria.ru/20230213/tayvan-1851590975.html

СМИ: десятки китайских аэростатов появлялись над Тайванем в последние годы

СМИ: десятки китайских аэростатов появлялись над Тайванем в последние годы - РИА Новости, 13.02.2023

СМИ: десятки китайских аэростатов появлялись над Тайванем в последние годы

Десятки китайских военных аэростатов появлялись над Тайванем в последние годы, пишет газета Financial Times со ссылкой на тайваньских чиновников. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T03:19

2023-02-13T03:19

2023-02-13T03:21

тайвань

нэнси пелоси

сша

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849944262_0:0:804:453_1920x0_80_0_0_44c5c3dc2de0e36e8ac8efe04fc5b134.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Десятки китайских военных аэростатов появлялись над Тайванем в последние годы, пишет газета Financial Times со ссылкой на тайваньских чиновников. Согласно газете, это гораздо больше, чем сообщалось ранее, что усиливает опасения по поводу якобы возможной атаки Пекина на остров. Отмечается, что минобороны Тайваня ранее подтвердило лишь один инцидент с появлением китайских аэростатов, который произошел в феврале прошлого года. "Они появляются очень часто, последний раз - всего несколько недель назад", - сказал изданию неназванный высокопоставленный тайваньский чиновник. Другой источник издания заявил, что инциденты с аэростатами происходят в среднем раз в месяц. Как пишет газета, тайваньские правительственные чиновники заявили, что китайские аэростаты, наблюдаемые в воздушном пространстве Тайваня, обычно летают на высоте около 20 тысяч футов (примерно шесть километров). Это намного ниже, чем высота, на которой был замечен аэростат над США, отмечается в публикации. Один из тайваньских чиновников заявил газете, что за появлением аэростатов якобы стоят военно-воздушные силы или ракетные войска ВС КНР. Американские военные ранее в феврале сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230208/tayvan-1850444468.html

https://ria.ru/20230212/obekt-1851580026.html

тайвань

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тайвань, нэнси пелоси, сша, китай, в мире