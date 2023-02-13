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Дуда пообещал научить украинских военных управлению Leopard за месяц - РИА Новости, 13.02.2023
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Дуда пообещал научить украинских военных управлению Leopard за месяц
Дуда пообещал научить украинских военных управлению Leopard за месяц - РИА Новости, 13.02.2023
Дуда пообещал научить украинских военных управлению Leopard за месяц
Украинских военных за месяц в Польше хотят научить использовать танки Leopard, заявил президент Польши Анджей Дуда, посещая военный полигон на территории... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:09
2023-02-13T18:09
в мире
украина
анджей дуда
нато
leopard 2
польша
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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Украинских военных за месяц в Польше хотят научить использовать танки Leopard, заявил президент Польши Анджей Дуда, посещая военный полигон на территории республики, где обучаются украинские экипажи. "Это будет обучение, которое продлится больше месяца", - сказал Дуда журналистам. Он уточнил, что в Польше украинские солдаты обучаются как боевому применению танка, так и обслуживанию и ремонту этой техники. "Они пройдут полное обучение, чтобы потом отправиться на Украину", - сказал Дуда. Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, анджей дуда, нато, leopard 2, польша
В мире, Украина, Анджей Дуда, НАТО, Leopard 2, Польша
18:09 13.02.2023
 
Дуда пообещал научить украинских военных управлению Leopard за месяц

Глава Польши Дуда пообещал научить украинских военных управлению танками Leopard за месяц

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Украинских военных за месяц в Польше хотят научить использовать танки Leopard, заявил президент Польши Анджей Дуда, посещая военный полигон на территории республики, где обучаются украинские экипажи.
"Это будет обучение, которое продлится больше месяца", - сказал Дуда журналистам.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 15:34
В Совфеде считают, что США используют Польшу в качестве "разменной монеты"
Он уточнил, что в Польше украинские солдаты обучаются как боевому применению танка, так и обслуживанию и ремонту этой техники.
"Они пройдут полное обучение, чтобы потом отправиться на Украину", - сказал Дуда.
Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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В миреУкраинаАнджей ДудаНАТОLeopard 2Польша
 
 
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