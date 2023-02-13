https://ria.ru/20230213/tanki-1851733941.html

Премьер Польши пообещал Украине еще 74 танка

Премьер Польши пообещал Украине еще 74 танка - РИА Новости, 13.02.2023

Премьер Польши пообещал Украине еще 74 танка

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал поставить на Украину дополнительно 74 танка. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:22

2023-02-13T16:22

2023-02-13T16:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

матеуш моравецкий

нато

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал поставить на Украину дополнительно 74 танка. "Танковая коалиция будет расти. Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 танков Leopard", - заявил Моравецкий, выступление которого транслирует Польское телевидение, журналистам в Стокгольме. "Мы будем тут активными. Линия фронта проходит на Украине. Польша сделает все, чтобы поддержать украинских друзей", - добавил он. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, матеуш моравецкий, нато, ситуация в днр и лнр