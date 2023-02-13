Премьер Польши пообещал Украине еще 74 танка
Премьер Польши Моравецкий пообещал поставить на Украину еще 74 танка, включая 14 Leopard
© Фото : U.S. Army / Alun ThomasТанк Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Alun Thomas
Танк Leopard 2. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал поставить на Украину дополнительно 74 танка.
"Танковая коалиция будет расти. Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 танков Leopard", - заявил Моравецкий, выступление которого транслирует Польское телевидение, журналистам в Стокгольме.
"Мы будем тут активными. Линия фронта проходит на Украине. Польша сделает все, чтобы поддержать украинских друзей", - добавил он.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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