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Премьер Польши пообещал Украине еще 74 танка - РИА Новости, 13.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/tanki-1851733941.html
Премьер Польши пообещал Украине еще 74 танка
Премьер Польши пообещал Украине еще 74 танка - РИА Новости, 13.02.2023
Премьер Польши пообещал Украине еще 74 танка
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал поставить на Украину дополнительно 74 танка. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:22
2023-02-13T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
матеуш моравецкий
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал поставить на Украину дополнительно 74 танка. "Танковая коалиция будет расти. Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 танков Leopard", - заявил Моравецкий, выступление которого транслирует Польское телевидение, журналистам в Стокгольме. "Мы будем тут активными. Линия фронта проходит на Украине. Польша сделает все, чтобы поддержать украинских друзей", - добавил он. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html
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в мире, украина, польша, матеуш моравецкий, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Матеуш Моравецкий, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:22 13.02.2023
 
Премьер Польши пообещал Украине еще 74 танка

Премьер Польши Моравецкий пообещал поставить на Украину еще 74 танка, включая 14 Leopard

© Фото : U.S. Army / Alun ThomasТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : U.S. Army / Alun Thomas
Танк Leopard 2. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал поставить на Украину дополнительно 74 танка.
"Танковая коалиция будет расти. Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 танков Leopard", - заявил Моравецкий, выступление которого транслирует Польское телевидение, журналистам в Стокгольме.
"Мы будем тут активными. Линия фронта проходит на Украине. Польша сделает все, чтобы поддержать украинских друзей", - добавил он.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаМатеуш МоравецкийНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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