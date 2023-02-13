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В Германии начали обучать украинских военных управлению Leopard 2 - РИА Новости, 13.02.2023
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В Германии начали обучать украинских военных управлению Leopard 2
В Германии начали обучать украинских военных управлению Leopard 2 - РИА Новости, 13.02.2023
В Германии начали обучать украинских военных управлению Leopard 2
Обучение украинских танковых экипажей управлению Leopard 2 началось в понедельник сообщила представитель министерства обороны Надине Клюгер. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:17
2023-02-13T14:17
в мире
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дмитрий песков
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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Обучение украинских танковых экипажей управлению Leopard 2 началось в понедельник сообщила представитель министерства обороны Надине Клюгер. "Обучение началось сегодня", - сказала она на брифинге кабинета министров Германии. Как ранее и анонсировалось, обучение будет проведено в сжатые сроки, добавила она. Как ранее сообщил министр обороны страны Борис Писториус, в Германию из Польши уже переброшены первые группы украинских военных. Обучение будет проходить на полигоне близ нижнесаксонского города Мунстер, где уже проходят тренировки украинских солдат управлению БМП Marder. Ранее издание Spiegel сообщило, что бундесвер планирует проводить ускоренное обучение, чтобы украинские экипажи в течение шести - восьми недель обучились азам обслуживания немецкого танка. Из-за нехватки времени украинцев обучат лишь основам, так как подготовка экипажа обычно занимает несколько лет, отметил источник издания в оборонном ведомстве. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, россия, украина, германия, дмитрий песков, борис писториус, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Германия, Дмитрий Песков, Борис Писториус, Сергей Лавров, НАТО
14:17 13.02.2023
 
В Германии начали обучать украинских военных управлению Leopard 2

В Германии начали обучать украинские танковые экипажи управлению Leopard 2

© AP Photo / Boris GrdanoskiНемецкий танк Leopard
Немецкий танк Leopard - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Boris Grdanoski
Немецкий танк Leopard. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Обучение украинских танковых экипажей управлению Leopard 2 началось в понедельник сообщила представитель министерства обороны Надине Клюгер.
"Обучение началось сегодня", - сказала она на брифинге кабинета министров Германии. Как ранее и анонсировалось, обучение будет проведено в сжатые сроки, добавила она.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Шольц призвал Евросоюз передать танки Leopard 2 Украине
Как ранее сообщил министр обороны страны Борис Писториус, в Германию из Польши уже переброшены первые группы украинских военных. Обучение будет проходить на полигоне близ нижнесаксонского города Мунстер, где уже проходят тренировки украинских солдат управлению БМП Marder.
Ранее издание Spiegel сообщило, что бундесвер планирует проводить ускоренное обучение, чтобы украинские экипажи в течение шести - восьми недель обучились азам обслуживания немецкого танка. Из-за нехватки времени украинцев обучат лишь основам, так как подготовка экипажа обычно занимает несколько лет, отметил источник издания в оборонном ведомстве.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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